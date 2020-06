Eet- en bierhuis Souffleur tapt als eerste Kortrijkse horecazaak Poretti: “Een frisse Italiaanse luxepils” Peter Lanssens

26 juni 2020

11u57 5 Kortrijk Zin om een nieuw biertje te ontdekken in Kortrijk? Eet- en bierhuis Souffleur op het Schouwburgplein is de eerste horecazaak in onze regio waar Poretti getapt wordt. De Angelo Poretti Luppoli 4, in België door Carlsberg Importers verdeeld, is een aangenaam biertje met een gematigd bittertje en licht zoete smaak van fruit.

De Italiaanse pils, die sinds 1877 hoog in de heuvels van Varese wordt gebrouwen met bronwater als basis en vier hopsoorten in, heeft een alcoholgehalte van 5,5 procent. “Ik ontdekte de pils op de horecabeurs in Gent”, vertelt David Christiaens, zaakvoerder van Souffleur. “De smaak beviel me meteen. Het is leuk om een biertje te kunnen aanbieden die niemand anders heeft. En er hangt ook een ecologisch verhaal aan vast”, aldus David Christiaens.

Want de Poretti wordt niet zomaar in vaten van twintig liter geleverd. De vaten zijn uit gerecycleerd plastic gemaakt, wat milieubewust is. En er wordt niet met CO2, maar op luchtdruk getapt. “Waardoor het bier tot vier weken constant goed blijft”, zegt Steven Motte, quality control manager van Carlsberg Importers. “De horecabaas kan trouwens zelf de leidingen reinigen, om de 45 dagen. Gewoon op een knop duwen. Er moet dus geen technicus passeren. Waardoor je ook minder onderhoudskosten hebt”, aldus Steven Motte. De Angelo Poretti Luppoli 4 wordt in glazen van 20 en 40 centiliter geserveerd in eet- en bierhuis Souffleur. De pils kost 2,50 euro in Souffleur.