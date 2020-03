Eerste zaak in het project ‘Design In Shops’ afgewerkt: kapper Nico Desmet en ontwerpduo slaan handen in elkaar



Christophe Maertens

08 maart 2020

18u14 0 Kortrijk In Kortrijk is een eerste zaak in het project ‘Design In Shops’ afgewerkt: kapper Nico Desmet en een ontwerpduo sloegen de handen in elkaar.

De stad Kortrijk lanceerde eerder naar het voorbeeld van Montreal in Canada ‘Design In Shops’. Veertig handelaars konden zich kandidaat stellen om hun winkel samen met een internationaal bekende designer op te waarderen. Ondertussen is de eerste zaak in het ‘Design In Shops’ afgewerkt. Kapper en Kanker Hair Professional Nico Desmet van Ton sur Ton werkt samen het ontwerpersduo: Plusgrand, een grafisch bureau uit Doornik en Simon De Backere, een interieur ontwerper uit Ieper. De zaak werd zondagavond officieel geopend aan Vlaskaai 4 in Kortrijk. Nico Desmet heeft als eerste kapper in onze regio een specialisatie gevolgd om kankerpatiënten professioneler bij te staan.