Eerste West-Vlaamse boulder klimzaal opent de deuren op Pottelberg: “Ik ben zeker dat we heel wat klimmers naar hier zullen halen, zowel beginners als ervaren rotten.” Christophe Maertens

29 februari 2020

19u12 0 Kortrijk Op de Pottelberg in Kortrijk opent dit weekend de Black Box Boulder, de eerste boulder klimzaal in West-Vlaanderen. Boulderen, een klimdiscipline zonder touw, is een snelgroeiende sport en heeft nood aan klimruimte. “Het is een hele mooie zaal geworden, met toffe routes en grepen. Er zitten parcours tussen die heel moeilijk zijn, maar ook beginnende klimmers komen aan hun trekken.”

“In het klimmen zijn er drie disciplines”, zegt uitbater Koen Demuynck. “Het lengteklimmen zoals we in klimzaal Blueberry Hill doen, waarbij je 15 meter de hoogte in gaat en het speedklimmen, waar de klimmer zo snel mogelijk boven probeert te geraken. En daarnaast hebben we het boulderen.” Boulderen blijkt een populaire klimdiscipline te zijn, waarbij een kort parcours wordt afgelegd zonder touwen of andere zekering. Bang om van een hoogte naar beneden te tuimelen is niet nodig, alles gebeurt immers laag bij de grond. Gaat het toch fout, dan belandt de klimmer op een valmat. “Terwijl je bij het klassieke muurklimmen je altijd met twee hoeft te zijn, kan je dit perfect op je eentje beoefenen”, aldus de zaakvoerder.

“Het lengteklimmen is vooral gebaseerd op uithouding, terwijl het bij het boulderen eerder om kracht gaat. Het is een heel toegankelijke sport, met makkelijke en moeilijke parcours”, verduidelijkt Koen.

Voor de opening dit weekend werd meteen een wedstrijd met een 60-tal parcours georganiseerd. “Het is echter de bedoeling dat we een in totaal zo’n 120 pistes kunnen aanbieden, waarvan er elke week 25 worden omgebouwd.”

Transfosite

Het verhaal van de nieuwe boulderzaal begon toen bekend raakte dat de Kortrijkse klimzaal Blueberry Hill moet verdwijnen op haar huidige locatie. “We zijn een jaar of drie geleden beginnen zoeken naar een andere ruimte en hebben in Kortrijk niets gevonden. We zijn uiteindelijk in Zwevegem terechtgekomen op de Transfosite, een project voor volgend jaar. Ik vond het echter jammer om uit Kortrijk te moeten verdwijnen. Veel klanten uit de stad en studenten kwamen immers bij ons klimmen.” Koen en zijn team kwamen toen op het idee om in Kortrijk een boulderzaal te bouwen. Er werd een geschikt pand gevonden op de Pottelberg. “We hebben hier een oppervlakte van 600 m² aan klimmuur kunnen realiseren”, zegt Koen. “Op een tweede verdieping komt er een trainings- en fitnessruimte. Ook aan parkingplaats geen gebrek. We zijn heel tevreden.”

De Black Box is de eerste boulderzaal in West-Vlaanderen. “Boulderen is een snelgroeiende sport en er is wel nood aan klimmogelijkheden. In Rijsel, net over de grens, opent binnenkort een 9de zaal, dat zegt genoeg.”

Technischer dan touwklimmen

Finn Wuestenbergs (11), die net over de taalgrens in Wallonië woont maar afkomstig is van Deerlijk, klimt nu ongeveer 4 jaar. Hij nam zaterdagvoormiddag deel aan de klimcompetitie in de nieuwe zaal “Ik ben begonnen in Ronse en kwam later ook klimmen in Kortrijk”, aldus de jongeman, die ondertussen Belgisch Kampioen leadklimmen werd. Leadklimmen of ‘routeklimmen’ is het met touw (voor)klimmen van routes. “Maar ook het boulderen doe ik wel graag. Het is een hele mooie zaal geworden, met toffe routes en grepen. Er zitten parcours tussen die heel moeilijk zijn. Het vergt toch wat kracht en techniek, en ook lenigheid.”

“Boulderen is technischer dan het klassiek touwklimmen”, voegt papa Merlijn, eveneens klimmer, eraan toe. “Dit is iets waar we naar uitkeken. Ik ben er vrij zeker van dat de zaal veel klimmers zal aantrekken. Mensen die het eens willen proberen, maar ook sporters die op hoog niveau bezig zijn, want sommige routes zijn best moeilijk.”

De Black Box zal elke dag open zijn vanaf 10 uur. Tijdens de week tot 23 uur, in het weekend sluit de zaal om 21 uur de deuren. Volwassenen betalen 12 euro per beurt, terwijl studenten en mensen van bergsportverenigingen 10 euro betalen. Een student betaalt 40 euro voor een maandabonnement. Verder heb je best nog klimschoenen nodig. Wie in de Black Box een abonnement neemt, zal dat ook kunnen gebruiken in de Blueberry Hill en later ook in Transfo. Meer info: https://www.blackboxboulder.be/