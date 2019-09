Eerste West-Vlaamse boulder klimzaal opent begin 2020 op Pottelberg in Kortrijk Boulderen is snelst groeiende discipline binnen het sportklimmen Peter Lanssens

23 september 2019

10u38 3 Kortrijk Blueberry Hill opent begin 2020 de eerste boulderzaal van West-Vlaanderen. Black Box Boulder komt in een pand naast Moto Reflex, in het commercieel centrum Pottelberg in Kortrijk. Boulderen staat voor het klimmen van een korte route op een vaak dicht bij de grond gelegen echte of kunstmatige rots. Met een valmat, maar zonder een touw of andere vorm van zekering te gebruiken.

Black Box Boulder is een project van zaakvoerder Koen Demuynck, routebouwer en lady’s only trainer Nathalie Bell en voormalig Belgisch kampioen boulderen, routebouwer en toptrainer Jan De Smit. “Er zal een ruim aanbod groepslessen van een hoog niveau zijn”, zegt Koen Demuynck. “De investering is een must, want boulderen is de snelst groeiende discipline binnen het sportklimmen. In het pand van 900 vierkante meter komen verschillende boulderwanden, met een klimoppervlakte van ruim 600 vierkante meter. Het zal tot de grootste boulderzalen van Vlaanderen behoren. Commercieel centrum Pottelberg is zowel met de fiets als met de auto zeer vlot bereikbaar. De 1.200 gratis parkeerplaatsen zijn een troef. We behouden zo ook een vestiging in Kortrijk.”

In het pand van 900 vierkante meter komen tal van boulderwanden, met een klimoppervlakte van ruim 600 m². Er zal in Black Box Boulder aandacht zijn voor zowel beginnende klimmers als wedstrijden op het hoogste niveau, met eenvoudige routes en routes voor gevorderden. En vanaf volgend seizoen in september 2020 komt er ook een jeugdwerking in de nieuwe boulderzaal. Zaakvoerder Koen Demuynck

Van beginners tot gevorderden

“Er zal in Black Box Boulder aandacht zijn voor zowel beginnende klimmers als wedstrijden op het hoogste niveau, met eenvoudige routes en routes voor gevorderden”, gaat Koen Demuynck verder. “De nieuwe locatie is een zegen voor ons competitie Blueberry Club team, met twee Belgische gouden medailles. Dat dan niet meer hoeft uit te wijken, zoals naar Rijsel. En vanaf volgend seizoen in september 2020 komt er ook een jeugdwerking in de nieuwe boulderzaal.”

Winkel en brasserie

Eveneens voorzien op de Pottelberg: een winkel en verhuurservice vol klimmateriaal en een sfeervolle brasserie en terras. Black Box Boulder opent eind januari 2020 de deuren. Trouwens: wie nu al wil boulderen, kan dat sinds juni op een kunstmatige rots van 3,3 meter hoog, in de spoorwegtuin achter jeugdcentrum Tranzit op Weide.

Transfo Climbing in Zwevegem

Avonturensportcentrum Blueberry Hill, dertig jaar geleden opgestart als een van de eerste klimzalen in België, verlaat zoals bekend op termijn de huidige thuishaven in de Oudenaardsesteenweg 343 in Kortrijk. Waar de eigenaar een bouwproject plant. Maar niet getreurd, want er komt verder een nieuwe en moderne klimzaal op het domein van de vroegere elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem. Je zal er de drie disciplines van het sportklimmen kunnen beoefenen: lead, boulder en speed. De bouw van Transfo Climbing start in september 2020, op Transfo. De opening is in april 2021 voorzien. Zo’n 600 klimmers uit de regio hebben momenteel een abonnement of meerbeurtenkaart in Blueberry Hill in Kortrijk. Verder komen honderden leerlingen uit naburige scholen er wel eens klimmen, tijdens lessen lichamelijke opvoeding of op sportdagen. Info: www.blueberry-hill.be.