Eerste verloren liedjestekst Johny Turbo nieuw leven ingeblazen: “Was destijds al ode aan belleman Peter, nu heeft het nog zoveel meer betekenis”



Alexander Haezebrouck

15 juli 2020

16u23 0 Kortrijk Eind maart werden twee verloren liedjesteksten van wijlen Johny Turbo teruggevonden op de zolder van Adelbert Algoed. Voormalig café-uitbater van ’t Fonteintje en goede vriend van Johny. Eén nummer schreef Johny voor de toen pas aangestelde belleman Peter Caesens. Dat nummer krijgt nu een extra waardevolle betekenis. Ook het tweede nummer wordt binnenkort uitgebracht.

Het is Adelbert Algoed, voormalig café-uitbater en goede vriend van Johny Turbo die de twee teksten op enkele vodjes papier terug vond op zijn zolder begin maart. “Ik was een beetje aan het opruimen toen ik een single van Johny vast nam die wel erg dik aanvoelde”, vertelt Adelbert. “Tot mijn verbazing haalde ik er twee velletjes papier uit met liedjesteksten die ik ooit nog samen met Johny ’s nachts aan de toog van het café na ettelijke pintjes bier heb geschreven. Eén van die liedjes is ‘De Klepeleire van’t Stad. Peter kwam toen ook vaak langs in het café en was een goede vriend. Hij was net aangesteld als belleman of zou toen aangesteld worden, dat weet ik niet meer precies. Maar we hebben het wel voor hem geschreven.” Belleman Peter Caesens overleed begin maart nadat er ’s nachts brand uitbrak in zijn woning. Na de vondst nam de stad Kortrijk het initiatief om de twee verloren nummers alsnog uit te brengen. Ze contacteerden daarvoor de Johny Turbo Alive Band.



Ode aan Peter Caesens

Het nummer krijgt nu dus een extra bijzondere betekenis en is een ode aan Peter Caesens. Door de lockdown kon de voltallige band de Turbo Alive band niet meewerken aan het nummer ter ere van Peter Caesens. “We hebben het met twee muzikanten van de Alive Band in elkaar gestoken”, vertelt Pieter Nuyttens die het nummer heeft ingezongen. “Ik ben niet de vaste zanger van de Alive Band, dus klinkt het nummer wel iets anders dan de andere nummers. Het is een erg ingetogen eerbetoon aan Peter geworden.” Voor de videoclip van het nummer werden enkele dichte vrienden van Peter opgeroepen om zelf filmpjes te maken. “Door de lockdown moest dat selfiegewijs gebeuren”, vertelt Michaël Janart die mee figureert in de clip. Die filmpjes worden in de clip afgewisseld met foto’s van wijlen Peter Caesens. Er loopt momenteel nog een wedstrijd om de nieuwe Belleman te worden. Je kon je kandidaat stellen tot vandaag, de winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Rollofeesten in Rollegem begin september. Het tweede nummer ‘Zwoai met uw Gat’ zal wel met de volledige Turbo Alive Band opgenomen worden. “Dit zal een oerklassiek ambiance Turbonummer worden”, zegt Pieter Nuyttens. “We hopen dat klaar te hebben na het zomerverlof.