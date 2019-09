Eerste trajectcontrole in Kortrijk werkt na jaar nog niet Bij federale politie weten ze niet wanneer het in orde komt Peter Lanssens

02 september 2019

18u14 8 Kortrijk Een trajectcontrole van 3,2 kilometer op de Doornikserijksweg (N50) tussen Bellegem en Kooigem is na bijna een jaar wachten nóg niet operationeel. De nieuwe deadline van september is niet gehaald, omdat de snelheidsovertredingen door een softwareprobleem niet verwerkt kunnen worden. “Het duurt allemaal veel te lang”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “We weten nu nog niet wanneer het in orde komt”, zegt Sarah Frederickx van de federale politie.

De jongste streefdatum om operationeel te zijn met de trajectcontrole op de N50, het was uiterlijk tegen september voorzien, is weer niet gehaald. En dat terwijl de opstart aanvankelijk in november 2018 al gepland was.

Geen alleenstaand geval

Van Quickenborne is niet opgezet met de gang van zaken: “De camera’s werken, wat betekent dat ze bij de politiezone Vlas de snelheidsovertredingen zien”, zegt de burgemeester. “Het probleem ligt bij de verwerking van de overtredingen door het GVC of het Gewestelijk Verwerkingscentrum. Die verwerking kan nog niet gebeuren omdat de software (nog) niet aangepast is. Wanneer dat in orde zal zijn, weet ik niet. Het is de federale politie die opvolgt. Het bewijst dat als we het als stad niet zelf aanpakken, het allemaal veel te lang duurt”, is de burgemeester scherp in zijn commentaar. “De hardware is er, de juiste connecties met de software volgen nog”, zegt Sarah Frederickx, woordvoerster van de federale politie. “Wanneer het in orde komt, weten we nu niet. Het is een technisch verhaal, waarbij de juiste connecties ook afhangen van bepaalde raamcontracten en leveranciers. De N50 is geen alleenstaand geval. Al heb ik wel niet meteen een lijst van trajectcontroles die hierdoor ook nog niet operationeel zijn. Tot het in orde komt, richt ik me tot chauffeurs die op de N50 rijden met de boodschap: ‘hou je aan de maximum toegelaten snelheid’”, aldus de woordvoerster. Dat is op de Doornikserijksweg 70 kilometer per uur.

Nummerplaatherkenning

De trajectcontrole met ANPR-camera’s op de N50 bevindt zich tussen het Bellegems Friethuisje en de onderneming Pinastoli Reining Horses in Kooigem. De eerste trajectcontrole in Groot-Kortrijk is bewust daar ingericht. Omdat er op De N50 veertig ongevallen waren sinds 2013, waarvan zeventien met gewonden en één met doden (op maandag 9 juli 2018). De slimme camera’s fotograferen aan beide kanten van het traject in beide rijrichtingen voertuigen. Wie op het traject gemiddeld te snel rijdt, krijgt een boete. Tenminste: vanaf het moment dat de overtredingen kunnen verwerkt worden… De trajectcontrole, ingericht door Proximus, kostte 139.000 euro. Er is de komende jaren ook sprake van trajectcontroles op de Sint-Katharinastraat tussen Kortrijk en Lendelede, op de Rekkemsestraat tussen Marke en Lauwe en op de Moeskroensesteenweg en Torkonjestraat tussen Marke en Aalbeke. Concrete data voor deze trajectcontroles zijn er nog niet. Stad en politie willen eerst de resultaten van de controle in Kooigem evalueren. Wat niet kan omdat de controle op de N50 nog steeds niet operationeel is…