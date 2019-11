Eerste tattooconventie in Xpo lokt 110 internationale topartiesten: “Je kan er echte kunstwerkjes laten zetten” Peter Lanssens

15 november 2019

08u26 15 Kortrijk Black Box XXL van Kortrijk Xpo ontvangt op zaterdag 16 en zondag 17 november Ink-Town. Die nieuwe tattooconventie van artieste Cindy Frey lokt meteen 110 topartiesten. En die komen uit de hele wereld. Zelfs een Japanner, die vroeger nog een jaar in Kortrijk gewoond heeft, ontbreekt niet. Takashi Horitsubaki zet tattoos met de ouderwetse en traditionele tebori-techniek. De Japanner pakt op Ink-Town verder uit met een tentoonstelling van traditionele Japanse schilderijen.

Er komen ook topartiesten uit Canada, Mexico, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Polen, Nederland, Rusland, Brazilië en natuurlijk België zelf. “De conventie draait rond de kunst van tatoeëren”, zegt Cindy Frey. “We brengen de ambacht naar voor. Back to the roots, met respect voor alle artiesten die al lang in het vak zitten. Het is een levensstijl. Je doet het met gedrevenheid en passie. Dat tonen we op Ink-Town. De conventie combineert pakken talent en ervaring en eigen stijlen met ontwerpen op maat. De bezoekers krijgen de kans om echte kunstwerkjes te laten zetten. De artiesten zelf posten veel op sociale media over hun deelname. Ze zijn trots op de positieve en professionele vibe van Ink-Town en zoeken klanten via deze weg. Het is voor mij nu al geslaagd, door de indrukwekkende line-up van artiesten en art shows. Ik zal trots zijn als het ons lukt om de bezoekers te inspireren en ons vak in een positief daglicht te stellen”, stelt Cindy Frey. Ink-Town zet ook op beleving in met het spotten van trends en het tonen van korte docu’s van toonaangevende artiesten. Bezoekers kunnen er verder ontspannen bij een hapje en drankje en muziek.

Burlesque shows

“We roepen de gezellige sfeer van een woonkamer op met bijvoorbeeld ook burlesque shows en de kans om te relaxen bij een barber of te snuisteren in accessoires en kledij met een twist”, stelt Cindy Frey. “Ink-Town mogen doen is meer dan ik had durven dromen. Tattoos en art zijn mijn leven. Alle tattoos die ik zelf heb, vertellen mijn levensverhaal. Ink-Town maakt daar deel van uit. We hopen op minstens duizend bezoekers per dag. Dat zou heel mooi zijn.”

Kaarten vanaf 7 euro

De eerste editie van Ink-Town Tattoo Convention is op zaterdag 16 en zondag 17 november telkens van 10 tot 20 uur open in de Black Box XXL van Xpo, in de Doorniksesteenweg 216 op Hoog Kortrijk. Kaarten voor één dag kosten 7 euro in voorverkoop en 9 euro aan de deur. Kaarten voor twee dagen kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene gratis binnen. Info staat op www.ink-town.be.