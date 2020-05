Eerste straffen in Kortrijk voor overtredingen coronamaatregelen: werkstraf en boetes tot 800 euro LSI

Bron: LSI 0 Kortrijk In Kortrijk zijn de eerste straffen uitgesproken voor personen die zich tijdens de coronacrisis niet aan de opgelegde maatregelen hielden. De rechter sprak een werkstraf van 50 uren uit en boetes tot 800 euro.

Ludovit P. (36) uit Zwevegem moet een werkstraf van 50 uren uitvoeren en 800 euro betalen omdat hij in de politiecel zijn cel met snot en speeksel besmeurde en riep dat hij besmet was met corona. Dat gebeurde op 7 april na partnergeweld bij een discussie over de kinderen. Voor dat partnergeweld kreeg hij nog eens een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden en een boete van 320 euro.

Een 23-jarige jongeman uit Kortrijk moet een boete van 640 euro betalen omdat hij voor de tweede keer in één week zich bezondigde aan een niet-essentiële verplaatsing. Op 9 april voerde hij zijn vriend naar diens vriendin. Hij kreeg de eerste keer een minnelijke schikking van 250 euro, die hij al betaalde. Voor de tweede overtreding werd hij in snelrecht gedagvaard, met de veroordeling tot gevolg. Een fietser die twee keer in één week op een niet-essentiële verplaatsing in Harelbeke kon betrapt worden, kreeg bij verstek een boete van 400 euro.