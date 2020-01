Eerste steenlegging kinderdagverblijf in Zwevegemsestraat: “We willen met de kinderen graag aanwezig zijn, tuinieren en spelen in de buurt.” Christophe Maertens

17 januari 2020

16u13 9 Kortrijk In de Zwevegemsestraat in Kortrijk opent de Speelhoek, de dienst voorschoolse kinderopvang van vzw Effect, in januari 2021 een nieuw kinderdagverblijf. Dat biedt plaats aan 48 kinderen. Daarnaast zijn er 10 plaatsen voor occasionele opvang voorzien. “De kinderopvang zal een meerwaarde zijn voor de buurt.”

In het nieuwbouwproject in de Zwevegemsestraat worden door de vzw Effect twee bestaande kinderdagverblijven verenigd. “De vestigingen van de Speelhoek in de Pieter de Conincklaan en in de Tombroekstraat in Rollegem sluiten eind december van dit jaar de deuren”, zegt Ivan Winne, voorzitter vzw Effect. Die vzw is een Lokale Diensten Economie-organisatie (LDE) die verschillende diensten vanuit maatschappelijke noden aanbiedt.

“De op te doeken verblijven zijn goed voor 48 plaatsen voorschoolse kinderopvang die hier in de nieuwbouw worden ondergebracht. In buurt hebben we nog een kinderopvang, namelijk op de Venning, goed voor 25 plaatsen. Die blijft wel bestaan”, zegt de voorzitter.

Meerwaarde

Het nieuwe kinderdagverblijf zal bestaan uit drie leefgroepen. Die beschikken over slaapkamers en een verzorgingsblok. “Een polyvalent atelier, een eigen tuin, een ruim dakterras en de aansluiting op de openbare tuin Palacehof geven de mogelijkheid om het pedagogisch beleid van de Speelhoek waar te maken in het centrum van de stad. We willen met de kinderen graag aanwezig zijn, tuinieren en spelen in de buurt”, aldus Ivan Winne. “Deze plek zal zeker een meerwaarde zijn voor de omgeving.”

“De verhuis van vzw Effect naar het centrum, waar de noden het hoogst zijn, is een goede zaak”, vult schepen van Kinderopvang Philippe De Coene aan. “Dit schept ook ruimte voor 10 plaatsen occasionele opvang, waarvan 6 volledig nieuwe. Die tien plaatsen kunnen flexibel worden ingezet om dringende redenen, zoals het volgen van een opleiding of het zoeken naar werk of andere sociale redenen. De stad geeft daarvoor een jaarlijkse toelage van 6.500 euro aan Effect.”

De vzw zegt zich te huisvesten in het centrum van de stad omwille van hun missie: “We willen er zijn iedereen ongeacht achtergrond of mogelijkheden.” De bouwwerkzaamheden kosten zo’n 1.125.000 excl. btw.

Ruime ontwikkeling Zwevegemsestraat

De bouw van het kinderdagverblijf past in de volledige opwaardering van de Zwevegemsestraat. “Naast de kinderopvang komen er zes nieuwe woningen voor jonge gezinnen en verschillende stedelijke invullingen zoals een speelotheek en een hiphopacademie. Aan de zijde waar wordt gebouwd, verdwijnen de vijf parkingplaatsen. Dat moet het inrijden van de ondergrondse parking vergemakkelijken”, aldus schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens. De volledige vernieuwing van de straat is goed voor 11 miljoen euro, waarvan de helft door private investeerders wordt gedragen. De Zwevegemsestraat moet tegen 2022 een volledig nieuw uitzicht tonen.