Exclusief voor abonnees Eerste stedelijk huurgarantiefonds in Vlaanderen is succes: “We hebben nu een veel betere woning” Al 38 huurcontracten vallen sinds de opstart onder het fonds Peter Lanssens

16 november 2019

07u45 0 Kortrijk Kortrijk startte goed een jaar geleden als eerste stad in Vlaanderen met een huurgarantiefonds, in samenwerking met én met steun van de immosector. Om uithuiszettingen te vermijden en kwetsbare huurders een betere woning aan te bieden. Er vallen sinds de start al 38 huurcontracten onder het fonds. Zo konden zussen Sabrina (42) en Nathalie Vandevelde (45) recent naar een nieuw huis in de Doorniksewijk verhuizen, met dank aan het Kortrijkse huurgarantiefonds. “We hebben nu een veel betere woning, zonder mankementen.”

Het OCMW kan dankzij het fonds borg staan voor kwetsbare huurders, zoals alleenstaanden. Het fonds komt voor de betaling van maximum zes maanden huur tussen. De huurder betaalt nadien netjes terug, desnoods met hulp van een afbetalingsplan. Het fonds richt zich niét enkel tot OCMW-cliënten, maar tot de hele lagere middenklasse. “Er lopen nu 38 contracten met huurgarantie: 2 voor drie jaar en 36 voor negen jaar of meer. Een mooi cijfer, want het aanbod huurwoningen voor de lagere middenklasse is beperkt in Kortrijk”, zegt schepen van Armoedebestrijding en Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a).

119.700 euro

“Ook opmerkelijk: het fonds kwam sinds de start eind augustus 2018 nog geen enkele keer tussen. We merkten sinds de opstart wel vroegtijdig twee huurachterstanden op. Maar die werden dankzij bemiddeling door de sociale dienst van het OCMW snel opgelost. Dus zonder dat het huurgarantiefonds aangesproken moest worden. Met andere woorden: we hebben de huidige 119.700 euro in het fonds (38 woningen maal 6 maanden huur maal een gemiddelde huur van 525 euro per maand, red.) nog nooit moeten aanwenden. Het risico om met zo’n fonds te werken is dus erg beperkt. We merken wel dat het fonds momenteel nog te weinig gekend is, ook bij de immosector en bij verhuurders.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu