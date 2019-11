Eerste spelers in virtual Reality-speelhal The Park Joyce Mesdag

02 november 2019

18u31 0 Kortrijk The Park in Kortrijk, een gloednieuwe virtual reality-speelhal, heeft vandaag haar eerste bezoekers ontvangen. Vergeet paintball, voortaan kan je samen met je vrienden of collega’s levensechte zombies en aliens afknallen in Kortrijk.

The Park opende al vestigingen in Antwerpen, Hasselt en Gent, en nu is Kortrijk dus aan de beurt.

Om te spelen draag je een VR-bril, een geweer en een bijhorende rugzak met een laptop in. Alles heeft sensoren, en die sturen de bewegingen die je maakt naar camera’s die rondom hangen. Van zodra je de VR-bril opzet, kom je in een compleet andere wereld terecht. Je speelt als het ware IN een videospel, samen met anderen.

De familie Debue mocht vandaag de spits afbijten. De zussen Veerle en Mieke Debue uit Zwevegem hebben elk een zoon die verzot is op gamen: Finn Vanwynsberghe en Peppijn Picavet. “Peppijn was jarig, en dus hebben we hem zo’n VR-belevenis cadeau gedaan”, vertelt tante Veerle. “Met onze twee gezinnen komen we even proeven van die moderne technieken.”

Bij een van de toestellen waar je wat kan ‘wennen’ aan virtual reality, loop je op een houten balk. Met de VR-bril op blijkt die balk een balk te zijn die uitsteekt over de rand van een wolkenkrabber. “Ik ben verrast hoe snel je daar ‘in’ zit, in die wereld. Het was toch echt schrikwekkend op die rand…”