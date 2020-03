Eerste positieve coronatesten voor AZ Groeninge, ziekenhuis beperkt bezoek Peter Lanssens

13 maart 2020

19u43 1010 Kortrijk Ook AZ Groeninge op Hoog Kortrijk voelt de coronacrisis. “We hebben al enkele positieve testen op Covid-19, van mensen uit de regio. Ze zijn naar huis gestuurd, waar ze in quarantaine zitten tot ze genezen zijn”, zegt woordvoerder Stef Lammertyn. Het bezoek wordt beperkt, om een besmetting in het ziekenhuis zelf te voorkomen. De nieuwe regeling is sinds vrijdag 13 maart van kracht.

Een bezoek aan AZ Groeninge beperkt zich voortaan tot één persoon per dag. Iemand bezoeken kan enkel tussen 14 en 20 uur. Kinderen jonger dan 18 jaar en 65-plussers zijn niet toegelaten en mogen dus in principe niemand bezoeken. Er zijn wel uitzonderingen. Bij kindergeneeskunde zijn ouders welkom. In de materniteit is de partner van de moeder welkom. Het bezoeken van palliatieve patiënten gebeurt in overleg met de verpleegafdeling. En voor sommige afdelingen met kritisch zieke patiënten kunnen bijkomende bezoekreglementen afgekondigd worden. Operaties, raadplegingen en onderzoeken gaan door. Meer info: www.azgroeninge.be/corona.

Voor wie zich ziek voelt en symptomen heeft die op Covid-19 kunnen wijzen: bel naar het nummer van de wachtdienst en ga niet meteen naar de dokter. En ook belangrijk: ga niét naar AZ Groeninge. Bel eerst de dokter van wacht.