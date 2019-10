Eerste plooibare smartphone in ons land in Kortrijk verkocht: “Het is de 3.099 euro helemaal waard” Peter Lanssens

24 oktober 2019

14u43 36 Kortrijk De Samsung Galaxy Fold is niet in België verkrijgbaar. Toch is donderdagmiddag de eerste plooibare smartphone in ons land verkocht. Tommy Naghdipour van de winkels Phone ûp en Tommy Tech in Kortrijk slaagde er via een Duitse leverancier in om er eentje te krijgen voor Jannos Vandekerckhove uit Beveren-Leie. “Ik betaalde er 3.099 euro voor. Het is het helemaal waard.”

Samsung herzag recent het wereldwijde lanceringsplan van de Samsung Galaxy Fold, wegens de beperkte beschikbaarheid. Het bedrijf laat België en Nederland links liggen. In andere landen zoals Duitsland wordt de Fold wel gelanceerd. Tommy Naghdipour van de winkels Phone ûp in de Lange Steenstraat en Tommy Tech in de Steenpoort in het winkel-wandelgebied in Kortrijk kon er in minder dan twaalf uur tijd eentje losweken bij een Duitse leverancier, van wie hij de naam liever voor zich houdt. De ondernemer staat er in Kortrijk en ver daarbuiten voor bekend nieuwe smartphones altijd als eerste aan te bieden, door zijn uitstekende contacten.

Ik zal wellicht wel veel bekijks hebben met mijn Samsung Galaxy Fold 5G. Maar misschien kan ik zo mensen overtuigen om ook een Samsung te kopen. Apple is een overschat merk, je betaalt enkel voor het logo. Jannos Vandekerckhove

Minitablet

Jannos Vandekerckhove (24) kocht de Samsung Galaxy Fold 5G. De smartphone heeft opengeplooid een scherm van liefst 162,60 vierkante centimeter, waardoor je het gevoel hebt een minitablet vast te houden. “Ik was er al een tijdje voor aan het sparen, want ik ben een echte fan van Samsung”, zegt Jannos, die bij vleesdistributeur Bert Maes in Meulebeke werkt. “Het is fantastisch dat Tommy Naghdipour me kon helpen, want ik dacht niet dat het zou lukken. Ik probeerde eerder zelf al om een toestel vanuit Japan te laten overkomen. Maar dat zou bakken geld gekost hebben en het toestel zou dan niet Europees aangepast geweest zijn. De Samsung Galaxy Fold die Tommy Naghdipour verkreeg, is wel een Europese versie, met een proper en modern design ook. Perfect.”

263 gram

“Het spreekt mij enorm aan, de plooibare smartphone. Ik ben aan het beven, zo onder de indruk ben ik”, vertelt Jannos verder. “Ik sta te popelen om de smartphone uit te proberen en te testen wat de limieten van het toestel zijn. Ik verkies Samsung omdat een Samsung nooit last heeft van haperingen en erg goeie camera’s heeft. Ik had nog nooit problemen met een Samsung”, aldus Jannos. Nog leuke cijfers over de Samsung Galaxy Fold 5G: het toestel weegt 263 gram, is toegeplooid 1,55 centimeter dik, heeft twee camera’s vooraan en drie achteraan en heeft een CPU processor van 1,78 Ghz. Er zit twee jaar garantie op. “En ik sloot een prima verzekering af”, zegt Jannos. “Ik zal wellicht wel veel bekijks hebben met mijn Samsung Galaxy Fold 5G. Maar misschien kan ik zo mensen overtuigen om ook een Samsung te kopen. Apple is een overschat merk, je betaalt enkel voor het logo.”