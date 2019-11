Eerste LEGOTHEEK van België opent in Kortrijk: “Kwetsbare kinderen bouwen er gratis” Ook prins Laurent is overtuigd van therapeutische kracht van bouwblokken Peter Lanssens

08 november 2019

15u34 5 Kortrijk In Kortrijk opent binnenkort de eerste LEGOTHEEK van België. Kwetsbare kinderen zijn er vanaf begin december welkom om er gratis een leuke bouwnamiddag te beleven. Het initiatief komt van Sophie Deprez uit Tiegem. Ze overtuigde eerder al prins Laurent van de therapeutische kracht van de beroemde bouwblokken: “Het laat je even toe om al je zorgen te vergeten.”

Sophie Deprez is de drijvende kracht achter ToverBlokjes: een initiatief om onder meer LEGO-setjes weg te schenken aan gehospitaliseerde kinderen. ToverBlokjes heeft een uitgebreide mobiele LEGOTHEEK. Die krijgt nu ook een vast adres, in de Deelfabriek in de Damastweversstraat 1 in de wijk Venning in Kortrijk. Het publiek is er vanaf 4 december elke woensdag tussen 13.30 en 16.30 uur welkom. “En kwetsbare kinderen zoals uit kansengezinnen zullen in de LEGOTHEEK gratis een leuke bouwnamiddag kunnen beleven”, zegt Sophie Deprez.

Speelnamiddagen in tehuizen

Wie er financieel beter voor staat, kan een abonnement nemen in de LEGOTHEEK om een jaar LEGO te kunnen ontlenen en thuis te bouwen. “De inkomsten van de abonnementen worden geherinvesteerd in de doelstellingen van onze vzw”, vertelt Sophie Deprez. “Zoals het verder schenken van LEGO aan kinderen in ziekenhuizen en het houden van LEGO-speelnamiddagen voor kinderen die in tehuizen zitten door moeilijke familiale situaties.”

Pijn kanaliseren

Sophie Deprez is niet aan haar proefstuk toe. Zo betoverde ze eind maart van dit jaar prins Laurent op haar LEGO-expo Rock That Block in OC Nieuwenhove bij Waregem door de prins te overtuigen van de therapeutische kracht van de beroemde bouwblokken. Ze legde er aan prins Laurent uit dat LEGO ook helpt om bijvoorbeeld mensen met autisme of ADHD tot rust te brengen. Verder lichtte ze prins Laurent in over het positieve effect van LEGO op zieke en kwetsbare kinderen. “Met LEGO spelen is een afleiding. Het laat je toe om even al je zorgen te vergeten”, vertelde ze toen. “En zieke kinderen die met LEGO spelen, leren zo zelfs hun pijn te kanaliseren.”

Clubhuis

Sophie Deprez kaartte toen haar zoektocht naar een clubhuis om samen LEGO te spelen aan bij het stadsbestuur van Waregem. Maar de LEGOTHEEK komt dus naar Kortrijk. “Het wordt de plek waar jong en oud kennismaken met het bouwblokje en waar iedereen de kans krijgt om op een ontspannen manier een paar uurtjes bouwplezier te beleven”, aldus Sophie Deprez. Wie op de hoogte wil blijven van de vooruitgang en werking van de LEGOTHEEK, kan terecht op www.facebook.com/legotheek. Info over ToverBlokjes: www.toverblokjes.be.