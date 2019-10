Eerste infomoment over eventuele doortrekking Ring: “Hopelijk gaan ze er nu écht werk van maken”

Joyce Mesdag

14 oktober 2019

19u47 4 Kortrijk Inwoners kregen maandag een eerste keer de kans om de startnota in te kijken voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8. Dat GRUP wordt opgemaakt om de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost te verbeteren en de leefbaarheid in de buurt te verhogen. Er is al vele tientallen jaren sprake van de doortrekking van de Ring. “Maar het is wél correct om te stellen dat de eerste stap nu écht wel gezet is, nu de Vlaamse overheid de startnota heeft goedgekeurd”, klinkt het.

Dat verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost heraangelegd zullen worden, dat staat al vast. Of de Ring nu effectief wordt doorgetrokken, niet. “Er liggen een aantal scenario’s op tafel”, zegt Sylvie Cruyf van de Vlaamse Overheid. “Tussen die twee verkeerscomplexen kan de Ring doorgetrokken worden in de voorziende reservatiestrook, een strook die daar klaarligt voor gebruik. De ring kan ook doorgetrokken worden naast de E17 of in de bedding van de E17. Of de Ring kan ook gewoonweg niét doorgetrokken, en dan worden enkel de verkeerscomplexen geoptimaliseerd, dat kan ook nog altijd. Alles is nog mogelijk.”

In deze fase van het proces kunnen burgers hun mening geven over die verschillende scenario’s, maar bijvoorbeeld ook aangeven welke extra zaken ze onderzocht willen zien in het milieueffectrapport enzovoort. “Het is écht wel nuttig dat burgers zich laten horen”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerder Vlaams Departement Omgeving. “Twee jaar geleden zijn er al eens eerste dialooggesprekken geweest in het kader van dit project, en de zaken die toen naar voren zijn gekomen, die zijn opgenomen in deze startnota. Bij de optimalisatie van de verkeerscomplexen houden we de leefbaarheid voor de mensen in de buurt zeker in acht. En, ook op aangeven van de burger, kijken we hier niet enkel naar de auto. Openbaar vervoer en de fiets krijgt ook voldoende aandacht.”

Sowieso zal het nog jaren duren vooraleer de eerste spadesteek wordt gegeven. “Inwoners kunnen nu de startnota inkijken en tot 6 december opmerkingen formuleren”, zegt Borgman. “Al die opmerkingen worden meegenomen bij de opmaak van een ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat opnieuw in een openbaar onderzoek becommentarieerd kan worden. Bouwheer AWV zal dan een omgevingsvergunning aanvragen en daar zal opnieuw een openbaar onderzoek mee gepaard gaan. Voorspellen wanneer er effectief werken zullen uitgevoerd worden, is dus heel moeilijk. Maar het is wél correct om te stellen dat de eerste stap nu écht wel gezet is, nu de Vlaamse overheid de startnota heeft goedgekeurd.”

Valerie Surmont was een van de burgers die langskwam op het eerste infomoment. “Ik woon vlak bij het punt waar de R8 mogelijk wordt doorgetrokken”, zegt ze. “Ik wilde graag weten in hoeverre al iets beslist is. Er is al tientallen jaren sprake van de doortrekking van de Ring, maar ik heb de indruk dat ze er nu toch echt wel werk gaan van maken.”

Meer info vind je op www.omgevingvlaanderen.be/grup. Dinsdag is er nog een tweede infomoment, in OC Lange Munte in Kortrijk, tussen 18.30 uur en 20.30 uur.