Eerste echte horecaweekend na drie maanden lockdown: “Het is de beste dag van mijn leven” Christophe Maertens

14 juni 2020

09u44 0 Kortrijk De zon en vooral het eerste echte horecaweekend sinds maart zorgden voor volle terrasjes in Kortrijk. Voor veel mensen was de nood hoog om samen met de vrienden, die ze lang moesten missen, opnieuw een pintje te drinken. “Als we rondom ons kijken, heb ik niet het gevoel dat we in coronatijden zitten, maar het blijft natuurlijk oppassen.”



Zaterdagavond 21 uur. Overal waar er in Kortrijk terrasjes staan, zitten die vol. Langs de Leieboorden, op de Grote Markt, aan het Casinoplein en ook in de uitgangsbuurt aan het station. Veel volk in de burgemeester Reynaertstraat, maar van echt op de koppen lopen is er voorlopig geen sprake. Niet alle cafés in ‘het straatje’ zijn dan ook al open. Den Bras is dat wel en daar treffen we de bubbel van Cis Vansteenberge (30) uit Kortrijk. “Het is de eerste keer dat ik terug op café kan en dat voelt heel goed: het is de beste dag van mijn leven (lacht), ik moest echt eens buiten”, zegt Cis. “Mijn vrouw en ik zaten drie maanden thuis met twee kleine kinderen: mijn jongste dochter werd geboren in het begin van de lockdown. Het was dus wel een stevige periode voor ons en het doet deugd om hier iets te kunnen drinken. Ik heb wel het gevoel dat de discipline rond de maatregelen wat verminderd, maar het blijft natuurlijk oppassen. Met andere mensen blijf ik afstand houden, maar met de vrienden is dat wat moeilijker. Ik ben het echter wel niet meer gewoon om bier te drinken, maar gelukkig moeten we om 1 uur al naar huis.”

Lies Planckaert (36) uit Kortrijk vierde zaterdagavond met haar vrienden haar verjaardag op het terras van Bar Filia. “Het is een fantastische verjaardag, want het is de eerste keer dat ik mijn vrienden terugzie sinds het begin van de lockdown. Het is ook de eerste keer dat ik terug op café ga. Als je rondkijkt heb je eigenlijk niet het gevoel dat je in coronatijden zit.” Omdat het haar verjaardag is, denkt Lies liever niet na over het feit dat een vermindering van de social distancing voor een tweede coronagolf kan zorgen. “De kans bestaat natuurlijk dat die er komt, we moeten best voorzichtig blijven. Mensen zitten nogal dicht op elkaar, maar ik zit hier toch in mijn favoriete bubbel. Maar ja, het is goed weer en iedereen is blij dat ze elkaar terugzien. De afstand wordt dan automatisch een stukje kleiner.”

Politie is tevreden

“Of de alcohol niet snel naar ons hoofd stijgt na drie maanden niet op café? Ach, het is niet dat we drie maanden niet meer hebben gedronken. Maar we zijn met de fiets, dus we geraken wel veilig thuis. Ik dacht zelfs dat de cafés om 23 uur als zouden sluiten, maar deze week hoorde ik dan dat het pas om 1 uur is. Beter kon niet.”

“We voorzien mensen om de horecazaken te controleren en dan vooral of ze het sluitingsuur respecteren”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Er word gewerkt met een afbouwscenario waarbij we de uitbaters vragen rond een bepaald uur de muziek al wat stiller te zetten en te stoppen met drank te serveren. Ook kijken we of het personeel een mondmasker draagt. Zaterdagavond waren er drie zaken waar we een opmerking maakten, dat wil zeggen dat de uitbaters de regels wel goed opvolgen. Ook naar andere incidenten toe bleef het kalm. We begrijpen dat mensen blij zijn dat ze opnieuw met vrienden iets kunnen gaan drinken, maar we moeten ons aan de regels houden, het virus is nog niet volledig verslagen. We zijn echter tevreden met de manier waarop het tot nu verloopt.”