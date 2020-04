Eerste COVID-19 patiënten uit Limburg komen in AZ Groeninge aan Peter Lanssens

06 april 2020

16u53 51 Kortrijk Limburg wordt zoals bekend Limburg wordt zoals bekend het zwaarst getroffen door het coronavirus . Omdat de ziekenhuizen in Limburg zelf heel wat moeite ondervinden om de toevloed van COVID-19 patiënten aan te kunnen, worden er nu ook zieken naar andere provincies overgebracht. Zo zijn er maandag twee Limburgers overgebracht naar het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk.

De twee Limburgers worden nu beademd op de intensieve afdeling van AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. “We hebben een goeie vijftig plaatsen in de COVID-19 zone van de intensieve afdeling, waarvan er zeker nog genoeg beschikbaar zijn”, vertelt woordvoerder Stefaan Lammertyn. “We helpen de collega’s in Limburg met plezier. Iedere patiënt verdient de zorgen die hij of zij nodig heeft, van waar die persoon ook komt”, aldus Lammertyn.

