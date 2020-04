Eerste coronazitting in Kortrijk: dertiger terecht na partnergeweld en spuwen, twintiger vervoerde vriend naar vriendin LSI

21 april 2020

12u21

Bron: LSI 0 Kortrijk Op de rechtbank in Kortrijk zijn dinsdag voor het eerst personen verschenen die zich tijdens de coronacrisis niet aan de opgelegde maatregelen hielden. Ze stonden terecht voor spuwen, herhaalde niet-essentiële verplaatsingen of het besmeuren van de politiecel met speeksel en snot. Ze riskeren 8 dagen tot 3 maanden cel en boetes van 208 tot 4.000 euro. Wie spuwde, riskeert zelfs tot 2 jaar cel.

In totaal stonden tien zaken met elf beklaagden op de rol. Drie zaken zijn behandeld in aanwezigheid van de beklaagden, twee lieten verstek gaan. De andere zaken zijn op vraag van een advocaat of de beklaagde uitgesteld of de dagvaardingen waren nog niet helemaal in orde.

Ludovit P. (36) uit Zwevegem stond terecht voor partnergeweld, weerspannigheid en smaad tegen de politie en omdat hij in de politiecel zijn cel met snot en speeksel besmeurde en riep dat hij besmet was met corona. Het partnergeweld vond op 7 april plaats na een discussie over de kinderen. Hij had ook flink wat alcohol gedronken. Na lang aarzelen bekende hij uiteindelijk het partnergeweld en het spuwen in de cel. Hij toonde zich bereid een werkstraf uit te voeren. “Ik zal er op aandringen dat die werkstraf in een woonzorgcentrum uitgevoerd kan worden”, aldus rechter Lieve Scherrens. “Zodat je eens goed beseft hoe het er daar aan toe gaat.”

Een 23-jarige jongeman uit Harelbeke stond terecht omdat hij voor de tweede keer in één week zich bezondigde aan een niet-essentiële verplaatsing. Op 9 april voerde hij zijn vriend naar diens vriendin. Hij kreeg de eerste keer een minnelijke schikking van 250 euro, die hij al betaalde. Voor de tweede overtreding werd hij in snelrecht gedagvaard. De openbare aanklager eiste een boete van 1.200 euro. “Ik reed naar het warenhuis om boodschappen te doen en kwam mijn vriend tegen. Ik gaf hem een lift”, aldus Anis O. “Genoeg excuses gehoord”, repliceerde de rechter. “Proberen ons best te doen is nu niet genoeg, we moeten ons best doen. Anders krijgen we dat virus nooit onder controle en zitten we in 2021 nog altijd thuis. Doe het voor uw ouders en grootouders. Op 5 mei volgt een uitspraak in de verschillende zaken.