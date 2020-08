Eerste coronaproof evenementenplein van België komt in Kortrijk en kan tot 1.200 bezoekers aan Peter Lanssens

25 augustus 2020

11u40 168 Kortrijk Kortrijk opent midden september als eerste stad in ons land een coronaproof evenementenplein. Depart XXL komt op Weide en kan tot 1.200 bezoekers aan. “Ik roep andere steden op om het voorbeeld van Kortrijk te volgen en zo de zwaar getroffen evenementensector te steunen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Misschien overtuigen we zo zelfs de Warmste Week om eind dit jaar toch nog iets te doen in Kortrijk”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Kortrijk en de Vlaamse regering investeren 240.000 euro in het coronaproof evenementenplein op het stadsdeel Weide, nabij het centrum voor volwassenenonderwijs Miras. Een capaciteit tot 1.200 bezoekers is perfect legaal, in overleg wel met het Vlaamse evenementenloket. Het is nu aan professionele evenementenbouwers om met gepaste voorstellen op de proppen te komen. “Het evenementenplein zal zo’n tweehonderd boxen omvatten, waar bezoekers per vijf in hun eigen bubbel zitten”, zegt schepen Axel Ronse. “De boxen moeten ook aanpasbaar zijn, van zodra de Nationale Veiligheidsraad toelaat dat de eigen bubbel groter mag. En de boxen moeten overdekt kunnen worden, om de winter te overbruggen. Het plein wordt uiteraard veilig ingericht, maar het moet zeker ook gezellig en feestelijk zijn. De interesse is groot. Zo’n twintig evenementenbouwers willen er al vol voor gaan, terwijl programmatoren tot ver buiten Kortrijk op de hoogte willen gehouden worden van het project.”

Tot einde zomer 2021

Het coronaproof evenementenplein blijft minstens tot het einde van de zomer in 2021 op Weide. Organisatoren kunnen er gratis gebruik van maken. Bar- en ticketinkomsten gaan integraal naar de organisatoren. “We mogen niet vereenzamen, we zijn allemaal sociale dieren”, zegt minister Zuhal Demir. “Miljoenen Vlamingen willen weer genieten van optredens en andere activiteiten. Dat zit in ons DNA. De evenementensector, die al maanden plat ligt, moet eindelijk kunnen heropstarten. Want de huidige situatie is een drama voor de 80.000 ondernemers, werknemers en freelancers in die sector. Ik ondersteun het pilootproject in Kortrijk van harte en hoop dat het massaal navolging krijgt. Ik heb trouwens ook al naar viroloog Marc Van Ranst gesms’t, om hem op de hoogte te brengen, en om nog een keer aan te dringen om die sector toch wat meer ademruimte te geven.”

Veel mogelijkheden

Depart XXL kan voor heel uiteenlopende activiteiten gebruikt worden. “Zo biedt de locatie naast muziekoptredens en theatervoorstellingen straks ook mogelijkheden aan verenigingen die een evenement op poten zetten en horecazaken die creatief uit de hoek komen”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). “Het tonen van een voetbalwedstrijd, soupers, afterworks: er zal heel veel mogelijk zijn. Het coronaproof plein zal makkelijk omgebouwd kunnen worden, naargelang de capaciteit en doelstelling van elk evenement. Er komt ook een bar, zodat elke organisator indien gewenst een leverancier of cateraar kan aanstellen. En er zal per afzonderlijk evenement ook altijd gratis technische ondersteuning zijn, voor de opbouw. De keuze om het plein in te richten op Weide is evident, gezien je daar ook evenementenhal Depart hebt, waar ook indoor evenementen binnen de veiligheidsrichtlijnen straks een breder publiek kunnen aantrekken”, aldus schepen Kelly Detavernier.

“De sector is heel blij met dit Kortrijks initiatief”, reageert Tom Vangheluwe, directeur van concertorganisator Wilde Westen. “We kunnen niet zwaar onder onze capaciteit blijven werken, we hebben nood aan een toekomstperspectief. Het coronaproof plein kan een uitweg zijn voor de brede cultuur- en evenementensector. We zijn zelf met Wilde Westen alvast al aan het brainstormen over een gepast programma, vanaf het najaar.”

De deadline is zeer strak. Professionele evenementenbouwers hebben tot eind augustus de tijd om, samen met partners indien gewenst, in een wedstrijd in te tekenen en een concept voor het coronaproof plein uit te werken. Aanmelden kan op www.kortrijk.be/departxxl. Een professionele jury buigt zich over alle voorstellen.

De bekendmaking van wie de opdracht krijgt, volgt op maandag 7 september. Het eerste evenement moet tijdens het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september al een feit zijn. “We gaan nog minstens tot de zomer van 2021 met het coronavirus moeten leven. Enkel door slim en vernieuwend te zijn, overbruggen we die periode. Hopelijk kijkt Vlaanderen met grote ogen naar Kortrijk”, besluit schepen Axel Ronse.