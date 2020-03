Eerste coronadode in rusthuis Sint-Jozef in Kortrijk: “We laten bewoners die ziek zijn, versneld testen” Peter Lanssens

30 maart 2020

18u56 114 Kortrijk Er is een eerste coronadode te betreuren in rusthuis Sint-Jozef. In totaal zijn nu 9 van de 470 bewoners van de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk besmet. Zorg Kortrijk verscherpt de aanpak. “Bewoners met symptomen worden nu meteen getest. Om een verdere verspreiding tegen te gaan en het risico op broeihaarden te beperken”, zegt schepen Philippe De Coene (sp.a).

De aan corona overleden bewoner is een 80-jarige man uit Kortrijk. “Hij kreeg plots hoge koorts en sliep in”, vertelt schepen van Senioren De Coene. “Het ging zo snel dat we hem zelfs niet meer naar het ziekenhuis konden laten brengen. Het toont dat we zeer alert moeten zijn. De man had onderliggende hart- en longproblemen.”

Een busje brengt telkens een arts tot bij het woonzorgcentrum, om bewoners met symptomen te testen. Waardoor we voortaan binnen de 24 uur weten of een bewoner al dan niet naar de afgesloten Covid-19 afdeling moet Schepen Philippe De Coene

Afgesloten Covid-19 afdeling

Er zijn momenteel negen besmette bewoners in de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk: vier in Ter Melle in Heule, één in Biezenheem in Bissegem en vier in Sint-Jozef in Kortrijk. Er zijn verder vijf zorgverleners uitgevallen, met symptomen die op corona kunnen wijzen. Om een escalatie te voorkomen, werd eerder al beslist om eerstdaags een afgesloten Covid-19 afdeling in woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef in Kortrijk te openen. Waar àlle besmette bewoners van de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk, die niet naar het ziekenhuis moeten, in quarantaine gezet worden. Zodat ze onmogelijk nog in contact kunnen komen met andere senioren.

Elk verdacht geval testen

Zorg Kortrijk steekt nu nóg een tandje bij. “Het personeel is terecht zeer bezorgd omdat ze niet altijd goed weten wie corona heeft en wie niet”, vertelt De Coene. “De CRA, een raadgevend arts die per rusthuis de coördinatie verzorgt, laat daarom voortaan bij elk verdacht geval met een medisch voorschrift een test uitvoeren. Dat gebeurt via het triagecentrum. Een busje brengt telkens een arts tot bij het woonzorgcentrum, om bewoners met symptomen te testen. Waardoor we voortaan binnen de 24 uur weten of een bewoner al dan niet naar de Covid-19 afdeling moet. Want je kan ook door een normale ontsteking koorts krijgen natuurlijk. We willen zeker zijn.”

Een in hygiëne gespecialiseerde arts en verpleegkundige van het ziekenhuis AZ Groeninge werkten een videoconferentie vol tips uit. Zoals over hoe je een kamer op de juiste manier ontsmet. Schepen Philippe De Coene

Digitale voorlichting

“Ook nieuw: de personeelsleden van àlle woonzorgcentra in het werkgebied van de sociale intercommunale voor welzijnsbeleid (W13) kunnen nu een digitale voorlichting krijgen”, legt Philippe De Coene uit. “Want een in hygiëne gespecialiseerde arts en verpleegkundige van het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk werkten een videoconferentie vol tips uit. Zoals over hoe je een kamer op de juiste manier ontsmet, om maar een voorbeeld te geven. Alle aspecten komen gedetailleerd aan bod. Het is belangrijker dan ooit om niets aan het toeval over te laten, zeker nu we heel binnenkort de gesloten Covid-19 afdeling in Sint-Jozef openen. De eerste sessie is op dinsdag 31 maart om 14 uur. De interesse is enorm. Er zijn nu al zeventig zorginstellingen die ons gecontacteerd hebben om de digitale voorlichting te krijgen. We gaan waarschijnlijk meerdere sessies moeten organiseren.”