Eerste corona-overtreders volgende week al in het beklaagdenbankje VHS

15 april 2020

21u21 0 Kortrijk De afdeling Kortrijk van het parket West-Vlaanderen laat er geen gras over groeien: op dinsdag 21 al worden de eerste dossiers behandeld van mensen die zondigden tegen de coronamaatregelen.

De voorbije weken werden al verschillende mensen gedagvaard wegens coronagerelateerde inbreuken. Het gaat om zogenaamde veelplegers, burgers die zich niet hielden aan het samenscholingsverbod, de niet-essentiële verplaatsingen en de voorschriften rond het bewaren van sociale afstand. Ook enkele burgers die spuwden in de richting van politieagenten of anderen, kregen een oproepingsbrief in de bus om zich voor de rechter te verantwoorden.

In snelrecht

De eerste zes dossiers, goed voor zeven beklaagden, worden behandeld op de zitting van dinsdag 21 april. Dat is dus volgende week al. Ook op de zitting van 18 mei werden al een aantal dossiers via snelrecht gedagvaard. De verwachting is, dat daar nog extra dossiers zullen aan toegevoegd worden.