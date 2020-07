Eerste beachvolleyvelden in regio vind je nu op Lange Munte in Kortrijk Alexander Haezebrouck

17 juli 2020

10u57 0 Kortrijk Op de sportcampus Lange Munte in Kortrijk zijn deze week twee beachvolleyvelden aangelegd. Dat werd gerealiseerd door volleyclub Balti Kortrijk, die op de Lange Munte gevestigd is, en de sportdienst van de stad.

“Jaar na jaar kent het beachvolleytornooi tijdens de zomer op de Grote Markt in Kortrijk meer succes”, vertelt voorzitter Jurgen Demolie van Balti Kortrijk. “Vorig jaar kwamen we te weten dat er in West-Vlaanderen heel weinig trainingsfaciliteiten aanwezig waren. Ook onze spelers en speelsters kregen steeds meer de smaak van het beachvolley te pakken. Met dat idee hebben we schepen van Sport Arne Vandendriessche gecontacteerd.” In samenwerking met de stad werden nu twee beachvolleyvelden gerealiseerd op de Lange Munte. “De beachvelden zijn van topkwaliteit en zijn uitgerust met de beste materialen, het ideale zand en een omheining met ballenvangers”, zegt Jurgen Demolie.” Schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) is tevreden. “We zetten meer en meer in op toegankelijke sporten. Beachvolley is zo’n sport. Op het jaarlijks tornooi op de Grote Markt zijn het heus niet alleen spelers die aangesloten zijn bij een volleyclub. Deze velden zijn voor iedereen, zowel topsporters als recreanten.” Volleyclub Balti zal de velden onder haar hoede nemen en uitbaten in samenwerking met de sportdienst van stad Kortrijk. De totale kostprijs van beide velden bedraagt 40.000 euro. Daarvan betalen de stad en Balti elk de helft.