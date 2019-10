Een Warmste Week actie houden? In The Super Hero Office krijg je een gratis kantoor Peter Lanssens

04 oktober 2019

11u32 0 Kortrijk The Super Hero Office is geopend. Ondernemers, organisaties of particulieren die een creatieve actie op poten zetten voor de Warmste Week, krijgen van Start&Go gratis kantoor- en vergaderruimte in Ondernemerscentrum Kortrijk.

Kortrijk is zoals bekend in december de thuishaven van de Warmste Week van Studio Brussel. Met die gedachte in het achterhoofd, opende Start&GO donderdagavond The Super Hero Office in Ondernemerscentrum Kortrijk in de Leiestraat 22. Vier superhelden vlogen er al binnen. Creatieve duizendpoot Hannes Coudenys installeert in het ondernemerscentrum een videokamer, als uitvalsbasis voor zijn vlogs tijdens de Warmste Week. Bedrijven die hun producten of diensten in zijn vlogs willen promoten, geven een vrijblijvende bijdrage. De opbrengsten gaan integraal naar het Adoptiehuis. Ook Patrick Hanssens van Grootmoeders Koffie, Jo De Ridder van PressPlay en Birgit Verbeke van Leef! Hebben al plannen voor het goede doel. De deelnemende ondernemers tonen met een selfie voor de ‘superheroselfiewall’ en de hashtag #superherooffice hun superkrachten aan de buitenwereld.

Gratis uitvalsbasis

Start&GO is het startersinitiatief van de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West). “We bieden ondernemers een gratis uitvalsbasis aan om hun activiteit voor het goede doel voor te bereiden en/of uit te oefenen”, zegt voorzitter Jean de Bethune. Het ondernemerscentrum is in dat kader tot een superheldenhoofdkwartier omgevormd, met kleurrijke stickers en ‘Instagrammable’ muren. Wie een vergaderzaal, kantoor of eventruimte nodig heeft voor de organisatie van een inzamelactie, kan zijn of haar activiteit registreren op startandgo.be. Start&Go stelt op basis van beschikbaarheid en het creatieve en innovatieve karakter van de actie haar ruimtes gratis ter beschikking.