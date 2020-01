Een opleiding volgen om ceremoniespreker te worden op huwelijken en begrafenissen? Het kan! Joyce Mesdag

07 januari 2020

18u26 0 Kortrijk Een opleiding volgen tot ceremoniespreker voor huwelijken en begrafenissen? Het kan binnenkort dankzij een opleiding die Stefanie Clinckemaillie uit Kortrijk aanbiedt. Sinds vier jaar werkt ze zelf als ceremoniespreker en ze wil haar kennis doorgeven. “Of ik op die manier geen extra concurrentie creëer? Ik krijg veel meer aanvragen binnen dan ik er kan aanvaarden. Er zijn méér mensen nodig die dit doen.”

Stefanie koos vier jaar geleden voor een drastische carrièrewending. Toen ruilde ze haar carrière in de financiële sector – bedrijven die willen investeren klopten bij haar aan voor een lening- voor een carrière als ceremoniespreker. Trouwkoppels die kiezen voor een ceremonie in plaats van een kerkelijk huwelijk, kunnen bij haar terecht voor begeleiding. “Ik bereid samen met hen een ceremonie voor die past bij hen als koppel. Ik luister naar hen, en we zoeken samen naar de juiste woorden die ze tegen elkaar en hun familie willen zeggen.” Ook voor begrafenissen kan je Stefanie inhuren om de dienst aan elkaar te praten. “Dankzij mijn bedrijfje Merveil heb je telkens een heel persoonlijke ceremonie.”

Intussen zijn er al twee extra werkkrachten bijgekomen bij Merveil. “Toen ik vier jaar geleden ben gestart, was het echt zoeken. Maar nu is er zelfs te veel werk… Mensen kiezen steeds vaker voor een huwelijksviering en begrafenisplechtigheid buiten de kerk. Ik krijg wekelijks aanvragen binnen waar ze niet kan op ingaan. Er zijn nu eenmaal maar zoveel weekends op een jaar, en als onze agenda die dag ingevuld is, moeten we mensen teleurstellen.”

Dus besloot Stefanie zélf voor versterking te zorgen. Ze start nu met Merveil Academy. “Ik bied een opleiding aan tot ceremoniespreker. 10 weken lang post ik verschillende modules online die de cursisten zelf kunnen instuderen en verwerken, en op het einde van die 10 weken organiseer ik een livedag, waar we elkaar zien, ervaringen kunnen uitwisselen, en waar ze ook mezelf en mijn collega’s aan het werk kunnen zien.”

Wat leer je dan zoal in die opleiding? “Je leert hoe je ceremoniën persoonlijk kunt maken, hoe je een verhaal maakt dat blijft hangen, hoe je best luistert naar je klanten, hoe je teksten opbouwt, hoe je iets creatief kan aanpakken, enz. Ik kan het mensen die denken dat dit misschien wel iets voor hen kan zijn, alleen maar aanraden om de stap te wagen. Ik heb er zelf nog geen seconde spijt van gehad. Ik haal er veel voldoening uit hoe ik de mensen op zulke belangrijke momenten in hun leven kan helpen met de juiste woorden.”

Stefanie zorgt met haar Academy echter wel voor eigen concurrentie, zou je kunnen denken. Maar zo ziet ze het zelf niet. “Ik krijg jaarlijks 400, 500 mails binnen met aanvragen. Veel meer dan ik er aankan. Er is dus echt wel nood aan extra krachten binnen onze sector, en daar wil ik graag zelf voor zorgen.”

De opleiding kost 1497 tot 1797 euro. Meer info op https://www.merveil.be/