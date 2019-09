Eén nieuwe boetiek en ineens is leegstand Grijze Zusterstraat weggewerkt: Non palmt 7 etalages in Peter Lanssens

27 september 2019

16u19 6 Kortrijk De leegstand in de Grijze Zusterstraat in het winkel-wandelgebied is verdwenen nu boetiek Non er opent, in een pand met een veertien meter lange gevel, goed voor zeven etalages. “De hele straat is zo helemaal opgevuld”, vertellen zaakvoerders Hans Verbeke (49) en Hilde Prevost (56).

De Grijze Zusterstraat ligt tussen het Vandaleplein en de Steenpoort. Een groot pand dat er bijna 2 jaar leeg stond, heeft nu met boetiek Non een nieuwe invulling. “We kiezen bewust voor deze locatie”, zegt Hilde Prevost. “Veel Kortrijkzanen herinneren zich wellicht hoe hier tijdens de jaren 80 met Daphnis & Chloé een iconische shop zat, met merken zoals Armani, die je normaal enkel in het buitenland kon verkrijgen destijds. Het was een trekpleister. Het pand is top omdat je er veel kan presenteren, met al die etalages. En er is veel passage in de Grijze Zusterstraat. Wie uit winkelcentrum K komt aan de kant van de Steenpoort, kijkt recht de Grijze Zusterstraat in.”

Geen spookstad meer

Hilde Prevost, die jarenlang bij modeontwerpster Ann Demeulemeester werkte en met Les Gens de Labas een eigen wereldwijd succesvolle collectie heeft, en de in de hardcorescene bekende muzikant Hans Verbeke woonden jaren in Gent. Ze wonen nu weer in Kortrijk. “Kortrijk was een spookstad, tien jaar geleden”, vertellen Hans en Hilde. “Er viel hier amper nog iets te beleven. Dat is nu helemaal anders. Er is meer cultuur. Zo is het aanbod in de stadsschouwburg aan het verbeteren. De muziekorganisatie Wilde Westen is top. Er zijn veel koffiezaakjes. En er zijn meer (vegetarische) restaurants, die ook tot laten open blijven ‘s avonds. Toeristen komen terug, ook dat speelde mee in onze beslissing om voor boetiek Non te gaan.”

Moodshop

De naam Non is een knipoog naar de Grijze Zusterstraat. En is een ‘nee’ tegen onder meer massaproductie en eenheidsworst. “We hanteren een ecologische benadering. Zo werken we enkel met ontwerpers samen die niet aan overproductie doen, met een goeie prijs-kwaliteitverhouding”, vertelt Hilde. “We doen ook niet mee aan de ‘ratrace’. Slow fashion staat centraal. Zo lang bijvoorbeeld de zomer duurt, vind je zomerse mode. Non is verder een moodshop, een belevingswinkel. Zo verwelkomen we in The Box, een aparte ruimte met etalage, artiesten die een platform zoeken voor hun werk. Alle voorstellen zijn welkom, het moet enkel aanleunen bij ons concept.”

Zeefdrukkerij Print Clinic

Het aanbod in Non is bijzonder veelzijdig. De t-shirts en sweaters van Les Gens de Labas liggen in de moodshop, net zoals accessoires met onder meer handtassen en sleutelhangers. Ook uniek: het kledingmerk Max & Jan van de bekende modemaker Jan Pauwels, die in Marrakech in Marokko een conceptstore heeft. Verder top in Non: sjaals van World of Wonder, de jeanslijn Eat Dust uit Antwerpen en de modecollectie Analogue Future van fotografen Jeroen Mylle en Lola Dumortier. Belangrijk: Non sluit de zeefdrukkerij Print Clinic in de armen. “Wie bijvoorbeeld t-shirts of sweaters wil laten bedrukken, ik denk aan een sportclub, kan bij ons terecht”, zegt Hans Verbeke. Ook opmerkelijk: Non wil alle Kortrijkse topmuzikanten in de schijnwerpers plaatsen, onder meer met een unieke selectie platen. En Non promoot Kortrijk met een eigen merchandise, zoals met een speciaal 8500 t-shirt. Boetiek Non opent nu zaterdag 28 september. Non is wekelijks van woensdag tot en met zaterdag open, telkens van 10.30 tot 18 uur. Meer info over de hoogstaande boetiek staat op de Facebookpagina Non.