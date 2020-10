Een maand deels eenrichtingsverkeer in Tacklaan achter station Peter Lanssens

12 oktober 2020

De werfzone van werken nabij rotonde Panorama wordt uitgebreid, ter hoogte van de Minister Tacklaan en Minister Vanden Peereboomlaan in Kortrijk. Om alles veilig te laten verlopen, wordt er vanaf deze week en dat tot midden november eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Tacklaan, vanaf de Sint-Sebastiaanslaan. De eenrichting is van kracht naar rotonde Panorama toe. Het verkeer dat lokaal in de andere richting, volgt een omleiding via de Aalbeeksesteenweg, de Monseigneur de Haernelaan en de Sint-Sebastiaanslaan.