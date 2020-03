Eén jaar voorwaardelijk en vijf maanden rijverbod voor trucker, bij zesde veroordeling voor intoxicatie achter het stuur VHS

09 maart 2020

17u52 0 Kortrijk De politierechter was niet mals voor Peter V., een trucker uit het Kortrijkse. Omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed, kreeg de man niet alleen vijf maanden rijverbod maar ook één jaar cel met uitstel. “Ik was nochtans niet dronken”, zegt de man.

V., een veertiger, liep vorig jaar op 9 juni tegen de lamp tijdens een snelheidscontrole met onderschepping. De aanleiding was nogal fors. V. reed, na correctie, 168 kilometer per uur in een zone 90. Toen de politie hem na een achtervolging aan de kant zette, vertoonde de automobilist duidelijke tekenen van dronkenschap. De ademtest bevestigde dat: V. liet 1,88 promille alcohol in het bloed optekenen. Hij moest onmiddellijk z’n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen.

De pedalen verloren

Bij de politie verklaarde V. dat hij die morgen rond tien uur al behoorlijk gedronken had. Dat was ook het geval op de babyborrel waar hij de avond voordien naar toe was geweest. “Op de dag van de feiten kreeg de vrouw van mijn cliënt een miskraam”, pleitte zijn advocaat. “Dat heeft hem de pedalen doen verliezen. Hij beseft dat ’s morgens drinken heel slecht overkomt maar betwist wel de dronkenschap.” Daarvoor werd V. uiteindelijk ook niet veroordeeld, de rechter sprak hem vrij wegens twijfel.

Tal van veroordelingen

De snelheidsovertreding kwam hem wel duur te staan: 800 euro boete en een rijverbod van twee maanden. Ook de intoxicatie viel niet in goede aarde bij de rechter. “U bent al vijf keer veroordeeld voor alcohol en drie keer voor vluchtmisdrijf. Toch blijft u maar verder doen”, klonk het. V. boog deemoedig het hoofd. Het sturen onder invloed werd hem zwaar aangerekend: één jaar voorwaardelijke celstraf, 2.400 euro boete en een rijverbod van drie maanden. Als V. op termijn ooit weer de baan op wil, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De rechter legde hem ook geneeskundige en psychologische proeven op.