Eén jaar cel voor man die maar blijft rijden onder invloed VHS

07 oktober 2020

13u31 1 Kortrijk De politierechter stuurt Christophe V. één jaar naar de gevangenis. De Kortrijkzaan werd bij verstek veroordeeld omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. De man mocht bovendien ook niet rijden, na een eerdere veroordeling.

V. stapelt de vonnissen in de politierechtbank op. Hij werd al vier keer veroordeeld voor intoxicatie maar op 8 december vorig jaar werd hij in z’n thuisstad opnieuw betrapt, wéér onder invloed van alcohol. Toen de inspecteurs hem controleerden, bleek bovendien dat hij helemaal niet mocht sturen. Bij een eerdere veroordeling legde de rechter hem de vier proeven (theoretisch en praktisch rijexamen, medische en psychologische onderzoeken) op, maar V. had daar zijn voeten aan geveegd. Het leverde hem nu dus één jaar cel op, een rijverbod van samengeteld vijftien maanden en een boete van 5.200 euro. Ook de vier proeven werden nog eens opgelegd. V. moet ook, als hij weer met de auto wil rijden, een alcoholslot laten installeren in zijn wagen, voor een periode van drie jaar.