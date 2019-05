Eccellenza neemt hostellerie Klokhof over: “Geen schrik: alles blijft zoals het is” Na 40 jaar nieuw hoofdstuk voor restaurant-hotel-feestzaal in Marke Peter Lanssens

23 mei 2019

19u04 10 Kortrijk Eccellenza neemt de bekende hostellerie Klokhof in Marke over. Het roer wordt na bijna 40 jaar niet drastisch omgegooid. Piet Lecot (61) en Ann Vandermarliere (54) zijn eigenaar af, maar blijven aan boord. “Alles blijft zoals het is”, zegt Ann Vandermarliere. “Hopelijk behouden we de steun van ons uitgebreid cliënteel. We blijven er voor hen.” Het restaurant krijgt wel een opfrisbeurt.

Klokhof opende in november 1979. De zaak op Sint-Anna is nu in handen van het in horeca gespecialiseerde Eccellenza. Het bedrijf van Rudy Maes (59) en Valery Buyse (40) heeft al acht geselecteerde restaurants en feestzalen in portefeuille zoals in eigen regio Salons Cortina en Avenue Madeleine in Wevelgem, De Hoop in Waregem en Huyze Gezelle in Kuurne. Daar komt nu hostellerie Klokhof bij. “De vlotste overname van allemaal, met zo’n warme mensen als Piet en Ann”, vertelt Rudy Maes. “Klokhof is een topzaak, op een prachtig domein. Ik heb er zin in en zal mij hier echt uitleven.”

Ikzelf blijf de bezieler van de keuken, Ann blijft het lachend en zorgzaam gezicht in de zaak. Piet Lecot

Personeelsleden blijven

“Het is natuurlijk geen Vespa die we verkopen, hé”, pikt Piet Lecot in. “Klokhof is ons kindje. We willen dat ons kindje gezond blijft. De naam Klokhof blijft, voor alle duidelijkheid. Ikzelf blijf de bezieler van de keuken, Ann blijft het lachend en zorgzaam gezicht in de zaak. Ook al het personeel, we hebben momenteel vijf vaste werknemers, blijft”, zegt Piet. Het koppel weet nog niet hoelang het nog in Klokhof aan de slag zal zijn. “Er is geen termijn afgesproken”, vertelt Ann Vandermarliere. “Eerlijk: hoe langer, hoe liever. Want ik ben niet de persoon om nu al te stoppen en met pensioen te gaan. Ik zou in een zwart gat vallen. We blijven hier trouwens ook wonen.”

We lanceren in september een nieuwe formule in het restaurant, met alle topgerechten van ‘t Klokhof. Rudy Maes

Boekje met succesrecepten

Eccellenza investeert in Klokhof. Zo wordt het restaurant na de zomer opgefrist. Het restaurant blijft open tijdens die werken, door tijdelijk naar een zaal te verhuizen in Klokhof. “We zullen al in september een nieuwe formule lanceren, met alle topgerechten van Klokhof”, zegt Rudy Maes. “Het restaurant moet vooral op zaterdag en zondag ‘volle bak draaien’. Het is ook de bedoeling om een boekje te maken van al die succesrecepten en dat aan de klanten mee te geven. We zullen verder de feestzalen een extra touch geven. Vooral op vlak van klank en licht is er nog beterschap mogelijk. Meer is er niet nodig. Klokhof is absoluut niet uitgeleefd. Het is nu al een plezier om hier binnen te komen. Hier moet je niet opnieuw beginnen”, aldus Rudy Maes.

Piet Lecot wijst ook nog even op het gezellige terras. “Ons terras is in volle zomer, met onze platanen, net zoals in Saint-Tropez.”

Ze komen van overal in Vlaanderen om hier trouwfeesten te houden. Piet Lecot

Ruime parking

Piet Lecot startte als 21-jarige met restaurant Klokhof, in 1979 voor maximaal dertig mensen. Klokhof kreeg twintig jaar geleden ook een hotel met negen luxekamers. Het restaurant met gastronomische keuken werd naar een capaciteit van 120 en later 300 mensen uitgebreid. Er kwamen tal van zalen bij. Pronkstuk is een mooi gedecoreerde feest- en evenementenzaal met mezzanine, voor tot 450 personen. “Ze komen van overal in Vlaanderen om hier trouwfeesten te houden”, zegt Piet Lecot. In Klokhof heb je ook alles voor seminaries en conferenties. Zelfs een helihaven ontbreekt niet. En belangrijk, er is een ruime parking. “Ik zeg altijd dat je hier als het ware tot tegen de tafel kan parkeren”, zegt Piet Lecot. “Trouwens: behalve op maandag kan je in ons restaurant iedere middag en avond komen eten. Voor een menu, maar ook voor één gerecht, en zowel binnen als buiten.”