E17 krijgt groot onderhoud in Kortrijk: “Er komt stiller type asfalt” Peter Lanssens

02 juli 2020

17u59 0 Kortrijk Het agentschap wegen en verkeer (AWV) plant grote onderhoudswerken op de autosnelweg E17 in de rijrichting Gent, vanaf het klaverblad Aalbeke tot voor de op- en afrit Kortrijk-Oost. Er komt een stiller type asfalt, wat goed nieuws is voor buurtbewoners in onder meer de Elzen- en Plataanlaan. De eerste voorbereidende werken starten al in de week van 6 juli. De aannemer werkt dag en nacht door om de duur van de werken zo kort mogelijk te houden en zo de hinder te beperken.

Het wegdek van de E17 richting Gent is versleten. Er wordt een stiller type asfalt aangelegd. En het rechterrijvak krijgt er ook een nieuwe onderlaag. Er worden verder herstellingswerken uitgevoerd aan de bruggen over de E17. De aannemer doet in de week van 6 juli al voorbereidende werken, met een mobiele werf. Er wordt dan in beide richtingen één rijstrook ingenomen.

De eigenlijke werken starten op maandag 7 augustus en duren tot 31 augustus. De E17 richting Frankrijk verloopt op twee versmalde rijstroken tijdens de werken. Richting Gent wordt net voor het klaverblad Aalbeke één rijstrook op de andere rijrichting gebracht, met een doorsteek door de middenberm. De andere rijstrook richting Gent blijft aan de normale kant behouden. Er zijn dus tijdens de werken in beide richtingen altijd twee rijstroken open. “De werken worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de hinder zo beperkt mogelijk te houden”, zegt AWV-woordvoerster Veva Daniels. “De aannemer werkt zeven dagen op zeven, zowel overdag als ’s nachts.”

Hou wel rekening met tijdelijke maatregelen. Zijn bijvoorbeeld dicht van 24 tot en met 28 augustus: de afrit 2 Hoog Kortrijk richting Xpo, Kennedypark en R8, de oprit naar het ziekenhuis AZ Groeninge en de toegang naar tankstation Shell. En van 24 tot 31 augustus is de bypass aan het klaverblad Aalbeke voor verkeer komende van de E403 uit de richting van Doornik met bestemming E17 richting Gent dicht. Er komen omleidingen.

Ook belangrijk: tijdens de nachten van 5 op 6 augustus en 6 op 7 augustus brengt de aannemer tijdelijke wegmarkeringen aan en worden er new jerseys gezet, als rijbaan afscheiding tijdens de werken. Tijdens die nachten moet het verkeer zowel richting Frankrijk als richting Gent over één rijstrook in plaats van drie rijstroken.