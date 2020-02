E17 in Kortrijk krijgt komende zomer nieuw en geluidsarm wegdek: “Op vraag van omwonenden” Peter Lanssens

18 februari 2020

11u51 24 Kortrijk Er zijn dit jaar 38 grote wegenwerken op snelwegen gepland in Vlaanderen. In de Leiestreek wordt het wegdek op de E17 tussen Aalbeke en Kortrijk vernieuwd, in de richting van Gent. De werken zijn in juli en augustus gepland. Opmerkelijk: het nieuwe wegdek wordt ook geluidsarm. Op vraag van buurtbewoners, zodat ze minder last hebben van het lawaai, veroorzaakt door het steeds drukkere verkeer op de E17.

Schepen van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) zet het licht op groen voor een geluidsarm wegdek. Nadat burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en schepenen Axel Weydts (sp.a) en Axel Ronse (N-VA) tot op haar kabinet gingen om die vraag te verduidelijken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwacht een beperkte tot matige hinder tijdens de werken op de E17, in juli en augustus. Omdat chauffeurs de snelheidsbeperkingen langs een werf op de snelweg vaak niet respecteren, zullen er wel extra snelheidscontroles zijn. Dat gebeurt onder meer met mobiele trajectcontroles en flitspalen. Het wegdek op de E17 is al jaren in een slechte staat, tussen Aalbeke en Kortrijk. Zo is er sprake van barsten in het wegdek. Op sommige plaatsen is er ook spoorvorming. In die sporen vormen zich plassen tijdens regen, wat aquaplaning kan veroorzaken.