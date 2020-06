Dylan loopt 100 kilometer: van Kortrijk naar de Leeuw van Waterloo, inclusief de 226 treden Joyce Mesdag

31 mei 2020

20u12 16 Kortrijk Nu er al wekenlang geen sportwedstrijden meer zijn, beginnen fervente sporters almaar originelere uitdagingen voor zichzelf te verzinnen. Dylan Voet (26) uit Harelbeke heeft zondag exact 100 kilometer gelopen, van in Kortrijk tot aan de Leeuw van Waterloo. En daar hoorden de 226 treden naar het monument wel degelijk nog bij.

“Normaal had ik dit weekend deelgenomen aan het WK Challenge Triathlon, voor een halve triatlon, maar door corona is die wedstrijd afgelast”, zegt Dylan, die in sportclub No Limit Team in Zwevegem zit. “Ik wilde graag een uitdaging, om mentaal sterker te worden, en ook te oefenen in het doorbijten.”

En het wérd ook doorbijten, want de maximumafstand die Dylan hiervoor ooit had gelopen, was een marathon - 42 kilometer dus. “De eerste 50, 60 kilometer ging vrij vlot”, zegt vriendin Helle Detavernier. “Maar vanaf 65 kilometer was het echt wel pittig. Het parcours was ook niet evident: Dylan legde een 800-tal hoogtemeters af. De trappen van de Leeuw vormden de laatste meters van zijn uitdaging.”

Dylan deed er uiteindelijk 8 uur en 56 minuten over.