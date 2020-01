Duurzaam kledingmerk Whitee van 19-jarige Kortrijkzaan krijgt Groene Pluim Peter Lanssens

27 januari 2020

12u46 8

Jotte Mallisse (19) uit Kortrijk, die recent met Whitee een kledingmerk lanceerde dat minder belastend is voor het milieu en gemaakt is in goeie werkomstandigheden, krijgt de Groene Pluim. “Hij zet met de uitbouw van zijn online shop voluit op duurzame kledij in. Want ‘je bent wat je draagt’, zoals hij het zelf zegt op zijn site”, vertelt Groen-fractieleider David Wemel. “We drukken met deze Groene Pluim onze waardering voor het initiatief van Jotte uit. En voor al die andere doeners die Kortrijk mee maken tot de stad die ze vandaag is. We geven met Groen ruimte aan wie onderneemt en zich engageert. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de beste vernieuwing van onderuit komt en dat Kortrijk nood heeft aan mensen die boven het maaiveld uitsteken”, aldus David Wemel.