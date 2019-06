Duurdere parkeertarieven? Handelaars betalen shoppers (deels) terug Parko laat opmerkelijk voorstel van Koen Byttebier onderzoeken Peter Lanssens

18 juni 2019

18u08 6 Kortrijk Parkeren in Kortrijk wordt vanaf augustus fors duurder. De omstreden maatregel is maandag goedgekeurd door de gemeenteraad. Raadslid en handelaar Koen Byttebier (Team Burgemeester) vraagt om te onderzoeken hoe shoppers als compensatie kunnen beloond worden. Bij het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) vinden ze het een prima voorstel. Het wordt meteen uitgewerkt.

Het wordt aanpassen vanaf 1 augustus. Binnen de kleine ring rond Kortrijk (R36) wordt voor kortparkeren op straat alles KOR1 en schieten de tarieven de lucht in met bijvoorbeeld van 1,40 naar 2 euro voor een uur. De naheffingen stijgen en gaan van 25 naar 30 euro voor betalende en shop & go-plaatsen. Ook parkeren achter de slagboom wordt duurder en gaat bijvoorbeeld van 2 naar 3 euro voor twee uur. Oppositiepartijen Groen, CD&V 4.0 en Vlaams Belang stemden tegen tijdens de gemeenteraad. Meerderheidspartijen sp.a, N-VA en Team Burgemeester stemden voor. Al was dat bij Team Burgemeester niet van harte. De partij wil een soort van compensatie.

Geef ons een instrument om klanten goedkoper of gratis te laten parkeren. Een nieuwe betaalapp kan misschien soelaas brengen. Koen Byttebier, gemeenteraadslid én handelaar

Betaalapp

“We behouden op het vlak van parkeertarieven onze concurrentiepositie met gelijkaardige centrumsteden”, zegt gemeenteraadslid en handelaar Koen Byttebier. “Maar trek de klantgerichtheid nu door. Het parkeren met een bankkaart, waardoor je geen ticket meer nodig hebt, werkt prima in Kortrijk. Maar hierdoor kunnen handelaars wel hun klanten niet meer belonen door hun parkeertickets (deels) te betalen. Want er zijn geen tickets meer. We moeten een nieuw instrument hebben om klanten goedkoper of gratis te laten parkeren. Misschien kan een nieuwe betaalapp soelaas brengen. De handelaars zelf kunnen het inbrengen in hun kosten”, zegt Koen Byttebier.

Technici onderzoeken voorstel

Zijn voorstel valt niet in dovemansoren bij schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a), tevens voorzitter van het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko). Wel integendeel. “Het is een uitstekend voorstel, de huidige techniek laat dat zeker toe”, reageerde Axel Weydts maandag op de raad. “Onze technici bekijken het. We koppelen daarna terug.”

We zijn naast Roeselare de enige stad waar je het eerste uur gratis onder de grond blijft parkeren. Axel Weydts

Eerste uur gratis

De kritiek op de duurdere parkeertarieven houdt ondertussen aan. “Parko doet het alleen maar om financiële putten te vullen en presenteert de rekening nu aan de Kortrijkzanen en bezoekers”, stelde raadslid Matti Vandemaele (Groen) op de raad. “Er is een beleid van ‘autopesten’ in Kortrijk“, stelde raadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Schepen Axel Weydts counterde: “Het is geen populaire beslissing, dat is juist, maar wel een beslissing in het algemeen belang. Omdat we bovengronds meer ruimte willen voor groen, voetgangers, fietsers, beleving, noem maar op. Dat kan enkel door de mensen een duwtje in de rug te geven om ondergronds te parkeren (de tarieven stijgen ondergronds minder fors dan bovengronds, red.). We blijven een van de goedkoopste centrumsteden op het vlak van parkeren. En we zijn naast Roeselare de enige stad waar je het eerste uur gratis onder de grond parkeert. Dat er een structureel probleem is bij Parko, is larie en apekool. Parko blijft geen autonoom gemeentebedrijf. Parko wordt vanaf 2020 een stadsdienst. Wat onder meer betekent dat Parko geen 750.000 euro per jaar voor inname van openbaar domein meer aan de stad zal moeten betalen. Vanaf dan draait Parko break-even. En ik kan het niet genoeg herhalen: àlle meeropbrengsten van parkeergelden gaan integraal naar een fonds om voluit te investeren in verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur”, aldus Weydts.