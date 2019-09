Duo terecht voor overval op fietsende hulpverleenster op Guldensporenpad LSI

04 september 2019

16u08

Bron: LSI 1 Kortrijk Twee jongeren die op 25 juni 2018 langs het Guldensporenpad in Kortrijk een dame van de fiets sleurden en er met haar fietsmand en portefeuille vandoor gingen, riskeren voor de rechtbank één jaar tot achttien maanden celstraf. Geen van beiden deed de moeite om voor hun proces naar de rechtbank af te zakken.

Na haar dagtaak als hulpverleenster en begeleidster van daders bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kruiste E.D. met haar fiets het pad van, o ironie, twee daders. Yens S. (32) uit Kortrijk liep volgens mededader Timothy D.C. (28) al de hele dag opgefokt, omdat hij net een lijntje cocaïne had gesnoven en zijn geld op was. “Ik wist dat hij iemand zocht om te overvallen maar zelf deed ik niets”, verklaarde D.C. Toen E.D. kwam aangefietst, sleurde Yens S. haar van de fiets. De vrouw kwam zwaar ten val en moest twee dagen in het ziekenhuis opgenomen worden. Toen ze opnieuw aan de slag ging en telkens opnieuw met daders in aanraking kwam, kon ze het mentaal niet meer opbrengen. Door een posttraumatisch stresssyndroom moest ze noodgedwongen opnieuw de uitoefening van haar job staken. Als alles goed gaat, probeert ze halfweg deze maand het werk te hervatten. Uitspraak op 2 oktober.