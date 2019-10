Duo terecht voor inbraak in Jaguar LSI

09 oktober 2019

12u34

Bron: LSI 0 Kortrijk Twee jongeren van 21 jaar riskeren zes tot acht maanden cel voor een inbraak in een Jaguar in Kortrijk. Beiden verschenen woensdag in de boeien voor de correctionele rechtbank van Kortrijk.

Rond 4.20 uur hoorden de eigenaars van de Jaguar op 29 augustus 2019 het alarm van de auto op de oprit. Toen ze naar buiten keken, zagen ze nog twee personen wegvluchten. De politie kon zo’n kilometer verder Hamza D. en Youssef T. met een gestolen fiets staande houden. Ze hadden glasscherven op de kledij en waren in het bezit van een witte kous, gevuld met steentjes. Volgens de openbare aanklager sloegen ze de autoruit van de Jaguar in met de kous. Beiden kregen een dagvaarding in snelrecht maar dat zette weinig zoden aan de dijk. Daags nadien pleegden ze nieuwe feiten en vlogen in de gevangenis. Ze ontkenden de inbraak in de wagen in Kortrijk en de diefstal van de fiets in Harelbeke. Vonnis op 30 oktober.