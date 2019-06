Duo terecht voor aanval postbode aan Poverello, ook vrijwilligster gedagvaard LSI

19 juni 2019

16u05

Bron: LSI 0 Kortrijk Twee bezoekers van het ontmoetingscentrum voor mensen in armoede Poverello in Kortrijk moesten zich woensdag voor de rechter verantwoorden voor een aanval op een postbode. Een 66-jarige vrijwilligster stond mee terecht voor schuldig verzuim omdat ze weigerde de politie te bellen.

Op 18 mei 2018 passeerde een postbode iets voor het middaguur aan het pand van Poverello langs de Spoorweglaan in Kortrijk. Gewoontegetrouw stonden enkele fietsen voor de gevel en rookten enkele bezoekers op de stoep een sigaretje. Tijdens de bedeling van de post haperde de postbode aan een fiets waardoor die omviel. Dat schoot bij Joeri B. (28) en Stefaan M. (44) in het verkeerde keelgat, vooral toen de postbode rechtsomkeer maakte en reageerde op hun opmerkingen. Het duo gaf de postbode enkele rake klappen. Ze riskeren daarvoor 4 tot 6 maanden celstraf en een boete van 400 euro.

Opmerkelijk: ook vrijwilligster Anna D. (66) moest naast het duo op het beklaagdenbankje plaatsnemen omdat ze de politie niet belde, de postbode niet hielp en weigerde een verklaring af te leggen. “Een kaakslag voor iedere vrijwilliger”, vond haar advocaat, die resoluut de vrijspraak vroeg. “Die postbode verkeerde niet in grote nood dus is er geen sprake van schuldig verzuim. Geen verklaring willen afleggen of de politie niet bellen is dat ook niet.” Vonnis op 12 juli. De postbode stelde zich geen burgerlijke partij en vroeg dus geen schadevergoeding.