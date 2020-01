Duo riskeert tot twee jaar cel voor gewelddadige diefstal op het Plein Alexander Haezebrouck

13 januari 2020

20u21 0 Kortrijk Twee mannen riskeren tot twee jaar cel omdat ze een dronken man met geweld hebben beroofd op het Plein. Ze gingen er vandoor met 20 euro en een pak sigaretten. Eén van hen staat ook terecht voor verschillende winkeldiefstallen.

Op 30 augustus vorig jaar zag het duo omstreeks 22.45 uur een Somalische man in zijn onderhemd in het Plein een fles Smirnoff leegdrinken. Het duo besloot de man te overvallen. “Ze sloegen hem in de grond en gingen er vandoor met een briefje van 20 euro en een pakje sigaretten”, zei de procureur. “Het slachtoffer was gewond en er waren bloedspatten over zijn kledij. Al snel kwamen de hulpdiensten ter plaatse om hem naar het ziekenhuis af te voeren.” Niet veel later werden twee mannen opgemerkt aan de Groeningepoort, één van hen had bloed aan zijn kneukels. “Toen de combi met de verdachten passeerde bij de ambulance waar het slachtoffer in zat, herkende hij zijn aanvallers. Ze hadden ook een briefje van 20 euro en sigaretten op zak van hetzelfde merk als van het slachtoffer.” Beide beklaagden die geen gekende verblijfplaats hebben in ons land zitten sindsdien in voorhechtenis en ontkennen ook maar iets met de feiten te maken te hebben. Eén van hen staat ook terecht voor verschillende winkeldiefstallen. Zo ging hij er vandoor met twee truien in de winkel C&A in Kortrijk en met tabak in de Colruyt. Hij riskeert nu een gevangenisstraf twee jaar, zijn kompaan een gevangenisstraf van 14 maanden. Vonnis op 20 januari.