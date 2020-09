Duo ontkent overval op nachtwinkel in Bissegem LSI

09 september 2020

13u58

Bron: LSI 0 Kortrijk Twee twintigers uit Kuurne en Kortrijk ontkennen dat ze in Bissegem (Kortrijk) een nachtwinkel overvielen. Het kwam er wel tot een schermutseling nadat hun bankkaart bij het afrekenen niet bleek te werken.

Op 28 mei 2020 stapten Jens P. (25) uit Kuurne en Jensy B. (29) uit Kortrijk in beschonken toestand de nachtwinkel binnen. Ze wilden er zes pilsjes, chips en een pakje sigaretten kopen. Jensy B. overhandigde zijn bankkaart en pincode aan Jens P. maar bij het betalen bleek de pincode onjuist. De uitbater nam daarop de chips en de pilsjes terug. Het pakje sigaretten was al geopend. Er volgde een schermutseling waarbij Jensy P. de uitbater een duw gaf en Jens P. hetzelfde deed bij een getuige. “Maar dat had niets met een overval te maken”, vond advocaat Thomas Vandemeulebroucke. Hij vroeg de rechter een lichte straf op te leggen voor de duw. Jens P. stond ook terecht omdat hij in het gezicht van de uitbater spuwde maar daagde zelf niet voor de rechtbank op. Ze riskeren 8 tot 10 maanden cel. Vonnis op 7 oktober.