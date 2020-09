Duo met drugs geklist in auto tijdens coronacontrole in Kortrijk LSI

02 september 2020

13u56

Bron: LSI 6 Kortrijk Twee twintigers uit Wevelgem en Torhout konden op 29 maart 2020 tijdens een coronacontrole in Kortrijk geklist worden met cocaïne en cannabis aan boord van hun auto. Het leverde hen een dagvaarding voor bezit en verkoop van drugs op.

De controle vond plaats aan het Esso-tankstation langs de Brugsesteenweg in Kortrijk. De politie wou controleren of T.D. (21) uit Wevelgem en M.D. (22) uit Torhout zich wel aan de opgelegde coronamaatregelen hielden. Spontaan gaf M.D. een zakje cannabis aan de agenten af. “Wellicht een afleidingsmanoeuvre”, klonk het bij de openbare aanklager. “Want in de auto vonden de agenten nog 8 bolletjes cocaïne die bestemd waren voor verkoop. T.D. gaf uiteindelijk toe pas sinds een tweetal weken drugs te hebben verkocht.

“Bij het begin van die coronaperiode werd ik ontslagen en leerde verkeerde vrienden kennen”, verontschuldigde T.D. zich aan de rechter. Hij toonde zich bereid een werkstraf uit te voeren. Zijn kompaan daagde niet voor de rechtbank op. Vonnis op 30 september.