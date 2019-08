Duizenden wielerliefhebbers moedigen lokale helden aan op Kortrijk Koerse Peter Lanssens

24 augustus 2019

06u46 0 Kortrijk Met het einde van de zomervakantie in zicht, was het vrijdagavond nog een keer feesten geblazen in hartje Kortrijk. Waar enkele duizenden Kortrijkzanen en wielerliefhebbers onder een stralende zon Kortrijk Koerse volgden. Vooral om lokale helden, zoals Wouter Verhulst uit Oostrozebeke, aan te moedigen.

Het deelnemersveld was zonder internationale toppers niet van een uitzonderlijk hoog niveau op Kortrijk Koerse. Belgische toppers waren er wel, zoals winnaar Yves Lampaert, Jens Debusschere, Xandro Meurisse en Oliver Naesen. En lokale helden, zoals belofte Wouter Verhulst uit Oostrozebeke. Wouter Verhulst (negende) fietste zich in de kijker door lang op kop te rijden en werd luid aangemoedigd op de hoek van de Grote Markt en Onze-Lieve-Vrouwestraat, aan Bar des Amis. Waar je een prachtig zicht had op de renners.

Valpartijen op Kortrijkzanenkoers

Er was in de namiddag, voor de start van het criterium van 88 kilometer, ook een Kortrijkzanenkoers. Die koers, die jaar na jaar aan populariteit wint, was voor het eerst met duo’s. Om het allemaal nog spannender te maken. De winnaars zijn Thomas Gesquière en Tom Saeys. Tegenvaller waren wel enkele zware valpartijen. Waarbij zes, zeven renners door de dienst 100 naar de spoed van het ziekenhuis AZ Groeninge moesten overgebracht worden. Hun blessures zijn niet min. Zo heeft een renner gekneusde ribben en een gebroken hand. Bij een andere renner is er sprake van een vrij ernstig beenletsel.