Duitsland bant bladblazers, Kortrijk gaat voor milieuvriendelijke elektrische machines Peter Lanssens

06 december 2019

16u59 0 Kortrijk Recent raakte bekend dat de Duitse overheid het gebruik van lawaaierige en vervuilende bladblazers enkel nog toelaat wanneer het niet anders kan. Kortrijk gaat voor een milieuvriendelijk alternatief, door ze stelselmatig door elektrische machines met batterij te vervangen.

Bladblazers met tweetakt motoren zijn niet alleen lawaaierig en vervuilend. Ze blazen ook het leven uit planten en dieren en bedreigen grondwaterreserves. “Het meest idiote instrument dat de mens ooit heeft uitgevonden”, zei bioloog Dirk Draulans eerder. De stad Kortrijk besliste in november al om een actieplan voor de volgende jaren uit te werken. Ook oppositiepartij Groen wil dat. “We herbekeken alle aankopen van dergelijke machines”, zeggen schepenen Bert Herrewyn (sp.a) en Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Machines die dit jaar aan vervanging toe zijn, worden nu vervangen door een elektrische machine met accu. Het gaat over heggenscharen, bladblazers en kettingzagen met accu. Het is wel zo dat een elektrische machine met één accu en lader het dubbele kost in vergelijking met een tweetakt machine. Ook is de autonomie van de batterij vrij beperkt. Waardoor een extra accu of accu’s noodzakelijk zijn. De impact zal dus voelbaar zijn in het budget. Toch worden de tweetakt machines de komende jaren zeker uitgefaseerd, ten voordele van milieuvriendelijke machines.”

Er zijn in Kortrijk al plaatsen waar we bladeren laten liggen onder struiken en bomen, zodat ze er een humuslaag vormen. Maar het is soms niet goed om bladeren met dikke pakken te laten liggen. Het kan verstikkend werken, voor het onderliggende gras. Het is dus maatwerk. Schepenen Bert Herrewyn en Ruth Vandenberghe

Maatwerk

Bomen riskeren uitgehongerd te raken. Als bladblazers gecomposteerde bladeren onder bomen vandaan halen. Want bomen halen er voeding uit. Het bodemleven in die laag bladeren is ook van belang. Bacteriën en schimmels werken daarin als voorkauwers, die bomen helpen voedingsstoffen op te nemen. En er is meer. Afgevallen bladeren vormen een isolatielaag, waardoor de bodem niet uitdroogt. Daarnaast zorgen herfstbladeren voor gratis bemesting. Wormen, spinnen en insecten eten de blaadjes op en verteren die tot compost. Met hun gewroet verbeteren ze ook de bodemstructuur. Bovendien houden de bladeren een ecosysteem in stand. Dat begint bij de kleinste organismen en bedreigde diersoorten helpt te overleven. Zoals uilen die zich voeden met muizen die in dat herfsttapijt leven. “Er zijn in Kortrijk al plaatsen waar we bladeren laten liggen onder struiken en bomen, zodat ze er een humuslaag vormen”, zeggen schepenen Bert Herrewyn en Ruth Vandenberghe. “Maar het is soms niet goed om bladeren met dikke pakken te laten liggen. Het kan verstikkend werken, voor het onderliggende gras. Het is dus maatwerk”, aldus de schepenen.