Dubbel zoveel stagiairs als vorig jaar bij de brandweer VHS

18 december 2019

17u27 5 Kortrijk Liefst 30 mannen en 3 vrouwen uit de Kortrijkse regio hebben het federaal geschiktheidsattest behaald waarmee ze in januari 2020 aan de opleiding voor stagiair-brandweerman (of -vrouw) starten. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar. De zone Fluvia telt intussen ook 43 nieuwe ambulanciers.

In welke post ze straks zullen terechtkomen, zal later blijken. Maar feit is dat vlak na nieuwjaar 33 mensen vanuit de hulpverleningszone Fluvia starten aan de opleiding tot stagiair bij de brandweer. “Dat is een behoorlijk aantal”, zegt zonecommandant Frank Maertens, “en een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. Dat verheugt ons. In tijden waarin om de haverklap gemeld wordt dat nog slechts heel weinig mensen bereid zijn om aan te sluiten bij de brandweer, laten wij een goed resultaat noteren. Dat ook drie vrouwen een engagement willen opnemen, is positief. Al blijft de brandweer nog altijd een mannenbastion. Het stereotiep beeld blijft: de gemiddelde pompier is man en Vlaming. Mooi is wel om te zien dat zes van de kandidaten uit de regio Deerlijk komen, waar net de nieuwe kazerne is geopend. Blijkbaar is dat een extra troef om mensen aan te trekken.”

Ambulanciers geselecteerd

Recent werden in de zone Fluvia ook 43 ambulanciers aangeworven. Het gaat om mensen die geen brandweerman zijn maar uitsluitend solliciteerden voor de functie van vrijwillig ambulancier. “Heel veel mensen hebben hun kandidatuur gesteld”, weet zonecommandant Frank Maertens. “We hebben geselecteerd op competenties en ervaring maar uiteraard ook op tal van andere factoren. En bepaalde mensen komen uiteraard minder in aanmerking om aangenomen te worden. Zo is het bijvoorbeeld weinig aantrekkelijk om mensen toe te laten die op vele tientallen kilometer van onze hulpverleningszone wonen.”