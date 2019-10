Dubbel record: Vives haalt kaap van 15.000 studenten, waarvan liefst 9.000 op ‘t Hoge in Kortrijk Peter Lanssens

17u19 1 Kortrijk De hogeschool Vives zit duidelijk in de lift. Voor het eerst ooit is de kaap van 15.000 studenten gehaald, gespreid over de campussen in Kortrijk, Brugge, Oostende, Roeselare en Torhout. De campus op ’t Hoge in Kortrijk is veruit de grootste, met 9.000 studenten. Ook dat is een nieuw record voor Vives. De 15.000ste student werd dinsdagnamiddag gevierd.

De gelukkige is Artuur Verstraete (18) uit Oostrozebeke. Hij start op de campus in Kortrijk met de opleiding Verpleegkunde. “Ik kies voor verpleegkunde omdat ik graag mensen wil helpen”, zegt Artuur. “Het lijkt me een heel boeiende opleiding. Ik geef training aan twaalfjarigen in de volleybalclub van Ooigem en wil me verder verdiepen in het omgaan met mensen, zowel volwassenen als kinderen. Mijn keuze voor VIVES is ook niet toevallig. Mijn zus zit in het derde jaar vroedkunde en spreekt vol lof over de hogeschool”, aldus Artuur.