Drummer Green Onions revalideert in ziekenhuis met open beenbreuk na motorongeval Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

25 augustus 2019

14u09 7 Kortrijk Drummer Geert Omey (54) uit Kortrijk van de bekende coverband Green Onions ligt in het ziekenhuis met een open beenbreuk na een ongeval met zijn Harley Davidson afgelopen woensdag in Izegem. “Het zal een jaar duren vooraleer ik volledig hersteld ben”, vertelt Geert vanop zijn ziektebed.

Geert reed woensdagmiddag met zijn Harley Davidson in de Brugstraat richting de spoorwegovergang. Ter hoogte van het kruispunt met de Dirk Martenslaan werd Geert gegrepen door een bestelwagen. “Ik dacht dat ik op een voorrangsweg reed en heb dat kruispunt verkeerd ingeschat”, zegt Geert. “Die bestelwagen is recht op mijn been gereden.” Geert kreeg de eerste zorgen in het ziekenhuis in Izegem maar vroeg al snel om overgeplaatst te worden naar het AZ Groeninge in Kortrijk. “De verwondingen zijn niet min”, zegt Geert. Ik moet nog minstens twee weken in het ziekenhuis blijven omdat ze dan pas een operatie kunnen doen. Pijn heb ik ondertussen gelukkig niet meer.”

19-jarig toptalent vervangt Geert als drummer

Drummer Geert ligt dan wel in het ziekenhuis, ‘The Show Must Go On’ voor rockgroep Green Onions. “Een 19-jarige drumster aan wie ik als eerste moest denken vervangt mij voorlopig” zegt Geert. “Woensdag hebben we haar gecontacteerd, donderdag heeft ze gerepeteerd met de band om daarna alles in te studeren. Vrijdag stond ze al foutloos op het podium op de Rollofeesten in Rollegem, echt een toptalentje. Het zal wel even duren vooraleer ik zelf opnieuw achter mijn drumstel kan zitten. Vorig jaar heb ik ook enkele maanden moeten revalideren na een ongeval met zijn fiets, toen was het mijn linkerbeen en kon ik nog drummen. De open beenbreuk is deze keer in mijn rechterbeen waardoor ik voorlopig niet meer kan drummen.” Er wacht Geert sowieso een lange revalidatie.