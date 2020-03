Drummen aan versmarkt De Kleine Bassin Peter Lanssens

18 maart 2020

10u40 51

De federale overheid heeft zoals bekend de maatregelen verstrengd, om een te snelle verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor alle duidelijkheid herhalen we dat essentiële winkels zoals voedingszaken open blijven. Sommige mensen hebben dat niet goed begrepen. Want het was woensdagochtend drummen geblazen aan de ingang van versmarkt De Kleine Bassin in de Gentsesteenweg. Ook dinsdag waren er gelijkaardige en zelfs nog ergere taferelen. Dan stonden de mensen er nog meer op elkaar gepakt. Passanten en omwonenden, die ons hierover alarmeerden, reageren terecht bijzonder verontwaardigd.

Veiliger is het om een lange rij te vormen, met zeker anderhalve meter afstand tussen iedere persoon en één per één de winkel binnen te gaan, om aankopen te doen en rustig weer te vertrekken.