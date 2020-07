Druktebarometers leggen knelpunten bloot: “Er komt verscherpt toezicht in uitgaansbuurt” Peter Lanssens

03 juli 2020

12u04 11 Kortrijk De De druktebarometers in Kortrijk, die aangeven welke plaatsen je beter even vermijdt, zijn sinds de lancering tien dagen geleden al ruim 12.000 keer bekeken. “Vooral in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat is de situatie niet altijd even veilig”, zeggen schepen van Economie Arne Vandendriessche en burgervader Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “De politie zal er extra patrouilleren. Als de situatie uit de hand dreigt te lopen, komt een coördinator van de politie ter plaatse.”

De druktebarometers houden via webcams vier plaatsen in het oog: de Grote Markt, de Korte en Lange Steenstraat in het winkelwandelgebied, de verlaagde Leieboorden en de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat. Elke druktebarometer heeft drie standen: groen betekent ‘kalm’, oranje ‘drukker’ en rood ‘te druk’. Het systeem werd gelanceerd in de aanloop naar het nieuwe koopjesweekend #KortrijkKorting eind juni. Ook komend weekend kan er veel volk naar Kortrijk afzakken, want er is een koopzondag op 5 juli.

Normen

De voorbije dagen werden de druktebarometers niet altijd tijdig aangepast. Zo was het op vrijdagavond 26 juni een tijd heel druk in de Reynaertstraat, terwijl de druktebarometer op groen bleef staan. “We blijven er aan sleutelen om het te optimaliseren”, stellen Arne Vandendriessche en Vincent Van Quickenborne. De politiezone Vlas volgt voortaan op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 uur tot middernacht een mathematisch model, om een bepaalde locatie al dan niet als ‘druk’ te bestempelen. De politie baseert zich hiervoor op de onlangs gelanceerde normen van de federale regering. Voor bewegend publiek in het winkelwandelgebied is de norm één persoon per tien vierkante meter. Voor de drie andere gebieden in Kortrijk is de norm één persoon per vier vierkante meter. Zodra op de camerabeelden een te grote drukte merkbaar is, kan de politie de barometers nu veel sneller aanpassen. Opvallende wijzigingen in de barometers worden ook altijd via de Facebookpagina van de stad Kortrijk gecommuniceerd.

“De tool bewijst zijn nut”, vindt schepen Arne Vandendriessche. “De eerste cijfers tonen aan dat de barometers op korte tijd goed ingeburgerd zijn. We zien verder dat de meeste weergaven op weekdagen naar de avond toe zijn, wanneer men een terrasje wil doen, terwijl dit in het weekend eerder in de namiddag is. Met de vernieuwde werkwijze zal het systeem nog betrouwbaarder zijn. Ik roep het grote publiek nog eens op om de druktebarometers te (blijven) gebruiken. Zo houden mensen rekening met hun gezondheid en die van elkaar.”

Wie de druktebarometers wil bekijken, kan dat altijd op https://www.kortrijk.be/webcams-druktebarometer.