Drukta stunt: 200.000 gratis flyers voor Warmste Week acties Peter Lanssens

10 oktober 2019

08u38 0 Kortrijk De dynamiek in de stad neemt toe, goed twee maanden voor de komst van De Warmste Week van Studio Brussel naar Kortrijk. Drukta op Walle reikt de hand naar wie acties voor het goede doel aan het voorbereiden is en flyers nodig heeft. “Voor de eerste honderd initiatiefnemers die zich met een actie aanmelden, drukken we telkens 2.000 flyers gratis”, vertelt zaakvoerder Renaat Desiere.

“Dat komt dus samen neer op 200.000 gratis flyers. We helpen die mensen zo om hun boodschap te verspreiden en hun werkingskosten te beperken, zodat de opbrengst van hun acties voor goede doelen optimaal is. Met dank ook aan de leveranciers van Drukta, die graag meewerken. We zijn zo de warmste drukkerij van Vlaanderen”, aldus Renaat Desiere. Enkel bij Studio Brussel geregistreerde acties komen in aanmerking voor gratis flyers. Er is één deelname per actie. Wie interesse heeft en meer info wil: stuurt een mail naar dewarmsteweek@drukta.be.