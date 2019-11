Drukkerij is nu ook ontmoetingsplaats: “We zijn warmhartige mensen” O’blong opent verder doopsuikerwinkel en bazaar vol leuke spulletjes Peter Lanssens

28 november 2019

10u16 0 Kortrijk Vergeet Onlinedrukwerk. De drukkerij in de Vredelaan neemt een nieuwe start als O’blong en opent bovendien een doopsuikerwinkel op maat en een bazaar. Meer nog: wie er binnenspringt, krijgt een gratis koffie. “We zijn warmhartige mensen. Wie een babbeltje wil komen slaan, is welkom”, zeggen zaakvoerders Sven Lefevre (45) en Femke Stragier (35). “We maken het zo gezellig hier.”

Onlinedrukwerk, 19 jaar geleden geopend in de Aalbeeksesteenweg en sinds 2010 in de Vredelaan, is niet meer. De drukkerij snijdt een nieuw hoofdstuk aan als O’blong. De naam verwijst naar een term uit de boekdrukkunst. O’blong is specialist in digitaal drukwerk, van visitekaartjes tot hardcover boeken. “We leveren als kleine drukkerij dezelfde kwaliteit als een grote drukkerij”, zeggen Sven Lefevre en Femke Stragier. “Je bent hier voor kleinere oplages welkom. Zelfs één enkel boek laten drukken kan. Dat is uniek in een drukkerij. Ook onze snelheid is een troef. Nog dezelfde dag afleveren is geen probleem. Zonder uit het oog te verliezen dat we verfijnd werken. Zo is een boek met linnen kaft en goudfoliedruk geen enkel probleem. We maken ook zelf ontwerpen. We hebben naast Kortrijk klanten tot uit Gent, Brugge en Noord-Frankrijk. Vooral dankzij mond-aan-mondreclame, maar we mogen nog wat bekender worden.”

Eindejaarsgeschenken

Een wat kille ontvangstruimte vooraan de drukkerij onderging een metamorfose. Je hebt er nu Boon, een doopsuikerwinkel op maat. “Als we geboortekaartjes ontwerpen, krijgen we vaak de vraag of we niet ook de doosjes en doopsuiker kunnen regelen”, zegt Femke Stragier. “Daar speelt Boon nu op in. We werken unieke en persoonlijke concepten uit. Een volledig geboortepakket is geen probleem. We geven zelfs tips om een kinderkamer in te richten, met de leukere merken. En we leveren de doopsuiker tot in het ziekenhuis. We stellen in het winkeltje Boon ook tentoon wat er allemaal mogelijk is. Boon gaat hand in hand met Bazaar. Dat is een winkeltje vol leuke spulletjes zoals kerstkaarten, houten speelgoed, vriendenboekjes, schattige kopjes, gepersonaliseerde koffertjes, noem maar op. Ideaal voor wie een eindejaarsgeschenk zoekt.”

Omdat we merken dat er toch wel wat eenzaamheid is in onze maatschappij, is iedereen hier welkom voor een babbeltje. We serveren heel graag een gratis kopje koffie of thee. Laagdrempelig, zonder er een cafetaria van te maken. Femke Stragier en Sven Lefevre

Babbeltje slaan

Uniek is dat wie Boon en Bazaar bezoekt in de Vredelaan 75, niet per se iets hoeft te kopen. “We willen iets extra doen, waar we ons hart inleggen”, zeggen Femke en Sven. “Omdat we merken dat er toch wel wat eenzaamheid is in onze maatschappij, is iedereen hier welkom voor een babbeltje. We serveren heel graag een gratis kopje koffie of thee. Laagdrempelig, zonder er een cafetaria van te maken. Het gebeurt nu al regelmatig, dat mensen hier binnenspringen om een praatje te slaan. We vinden dat gezellig”, aldus Femke en Sven, die veel hulp krijgen van de ouders van Sven. Jeannine Man (74) is de mascotte van de drukkerij. “Ze is hier elke dag, iedereen kent ze”, glimlacht Femke. “Zo blinkt ze graag onze machines op of ze doet het stof af.” De vroegere postbode Eddy Lefevre (74) is dan weer specialist in het nog beter afstellen van de machines. “Hij heeft enorm veel oog voor afwerking en detail.”

Sinterklaas komt

Boon en Bazaar leren kennen kan onder meer op zaterdag 30 november, tussen 10 en 12 uur. Want net dan brengt ook Sinterklaas een bezoekje aan de winkel. “We hopen op veel blije gezichten. Want de Sint brengt voor elk boontje iets lekkers mee en er is voor iedereen gratis warme chocomelk”, aldus Femke Stragier en Sven Lefevre. Info staat op de Facebookpagina Boon en Bazaar.