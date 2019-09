Drukke Liebaertlaan deels onderbroken voor verkeer Peter Lanssens

24 september 2019

De firma Elta uit Wetteren voert op vrijdag 27 september rioleringswerken uit in de Minister Liebaertlaan (R36) in Kortrijk. De drukke Liebaertlaan verbindt in twee richtingen de Groeningebrug met de Gentsepoort. De werken worden ter hoogte van het huisnummer 42 uitgevoerd. Hierdoor is de rijstrook richting Ijzer- en Vlaanderenkaai (Groeningebrug) komende vrijdag afgesloten. Het verkeer kan lokaal omrijden: via de Gentsesteenweg (N43) en Vlaanderenkaai. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang tijdens de werken in de Liebaertlaan.